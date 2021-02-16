البيت الأبيض: مضاعفة اللقاح الموزع على الولايات.. وحزمة الإغاثة أولوية بايدن

كتبت رباب فتحى

قالت المتحدثة باسم البيت الأبيض جين ساكى، إن إدارة الرئيس الأمريكى جو بايدن ستضاعف عدد جرعات لقاح فيروس كورونا الموزعة على الولايات كل أسبوع.

وستزود الإدارة الولايات الآن بـ 13.5 مليون جرعة أسبوعيًا، وهو ما يمثل زيادة بنسبة 50% منذ أن تولى جو بايدن منصبه في 20 يناير.

وقالت ساكى إن الإدارة تضاعف أيضًا إمدادات اللقاح إلى الصيدليات المشاركة في برنامج التوزيع الذي أعلن عنه مؤخرًا فريق الاستجابة لفيروس كورونا في البيت الأبيض. ستتلقى هذه الصيدليات مليوني جرعة هذا الأسبوع.

ويقول البيت الأبيض إن حزمة الإغاثة من فيروس كورونا هي "أولوية قصوى" لبايدن. وبدأت ساكى الإحاطة اليومية بالحديث عن ما هو التالي للرئيس ، وأكدت أن حزمة الإغاثة من فيروس كورونا لا تزال "أولوية قصوى" لبايدن.

وأشارت إلى أن بايدن سوف يسافر إلى ويسكونسن اليوم لحضور فعالية سي إن إن ، مما يسمح له "بالتواصل مع الشعب الأمريكي حول خططه للسيطرة على الوباء".

وروجت ساكي أيضًا لقرار بايدن بتوسيع حماية الرهن العقاري للأمريكيين الذين عانوا ماليًا بسبب الوباء ، لكنها قالت إنه لا يزال من الضروري أن يوافق الكونجرس على المزيد من المساعدات للأسر العاملة في البلاد.

وسئلت السكرتير الصحفي للبيت الأبيض عن الدعوى القضائية التي رفعها عضو الكونجرس الديمقراطي بيني طومسون ضد دونالد ترامب بشأن تمرد الكابيتول. وتهربت ساكي من السؤال إلى حد كبير ، قائلة ببساطة إن جو بايدن يدعم حق المشرعين في "اتخاذ خطوات من خلال العملية القضائية" ردًا على هجوم الكابيتول.

وتتهم دعوى طومسون القضائية ترامب ، وكذلك رودي جولياني وجماعتين متطرفتين من اليمين المتطرف ، بالتآمر للتحريض على تمرد 6 يناير.