اليوم السابع
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البحث عن فتاتين متغيبتين فى الشرقية

الثلاثاء، 16 فبراير 2021 12:44 ص
البحث عن فتاتين متغيبتين فى الشرقية حملات امنية
كتب محمود عبد الراضي

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كشفت أجهزة الأمن ملابسات ما تم تداوله على مواقع التواصل الإجتماعى بشأن واقعة تغيب فتاتين بالشرقية، حيث تداولت مواقع التواصل الإجتماعى تغيب إحدى الفتيات وبصحبتها صديقتها - مقيمتان بمحافظة الشرقية، عن المنزل ومناشدة أسرتيهما مساعدتهم فى العثور عليهما.
 
وإضطلعت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الشرقية بالفحص حيث لم يستدل على تقدم أهلية الفتاتين المذكورتين ببلاغ يفيد تغيبهما.. وبالتواصل مع أهليتهما قررا أنه لم يتم تحرير محضر بالواقعة إنتظاراً لعودتهما، ولم يتهما أو يشتبها فى غيابهما جنائياً، وأقر والد إحدى الفتاتين بقيام ابنته بأخذ مبلغ مالى ومغادرتها المنزل.
 
تم إتخاذ الإجراءات القانونية تجاه الواقعة.. وتكثف الأجهزة الأمنية جهودها لتحديد مكان تواجد الفتاتين.

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