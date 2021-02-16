الاتحاد العام للجمعيات الأهلية: الزواج المبكر أبرز أسباب الزيادة السكانية

كتب أحمد عرفة

قال الدكتور طلعت عبد القوى، رئيس الاتحاد العام للجمعيات الأهلية، إن المشكلة السكانية ليست وليدة اليوم، فهى منذ أيام الرئيس الراحل جمال عبد الناصر، مؤكدا عبر مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو عبد الحميد ببرنامج "رأى عام" المذاع على فضائية "TeN"، اليوم الثلاثاء، أن الأمر خطير بين المعدل السكاني ومعدل النمو الاقتصادى، حيث إنه لابد أن يكون النمو الاقتصادى أكثر ثلاث أضعاف من النمو السكاني حتى نشعر برفاهية المعيشة، لافتاً إلى أن معدل النمو السكانى 2.5 ومعدل النمو الاقتصادى بعد جائحة كورونا وصل إلى 3.6.

وأوضح رئيس الاتحاد العام للجمعيات الأهلية، أن أسباب الزيادة السكانية هي الزواج المبكر والحمل المتكرر، بالإضافة إلى بعض الموروثات مثل الثقافة الذكورية والعزوة، والشعور بالقيمة الاقتصادية للطفل في الأسرة، وأيضا الخطابات الدينية غير المستنيرة.

ولفت رئيس الاتحاد العام للجمعيات الأهلية، إلى أنه لابد أن يكون هناك خطة قصيرة الأمد تخص التوعية بمفهوم الأسرة الصغيرة، وتوفير خدمات تنظيم الأسرة ذات جودة في الوحدات الصحية، ونراهن على التوعية وتغيير المفاهيم، والتعامل مع المشكلة السكانية من خلال خطط وبرامج.