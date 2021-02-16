الأرصاد: عدم استقرار الأحوال الجوية مستمر حتى الخميس المقبل

ماجد تمراز - محمد شرقاوى

قالت الدكتورة إيمان شاكر، وكيل هيئة الاستشعار عن بعد، إن حالة المنخفض الجوى التى تشهدها البلاد تم التحذير منها مسبقاً، حيث تم التحذير من حالة من عدم الاستقرار في الأحوال الجوية تبدأ اليوم وحتى يوم الخميس المقبل.

وأضافت، خلال مداخلة هاتفية عبر برنامج "كلمة أخيرة" الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدى على شاشة "ON": "موجة الطقس السيئ ونشاط الرياح والأمطار مستمرة على كافة أنحاء الجمهورية مع اختلاف حدتها لتكون متوسطة أو خفيفة على القاهرة والدلتا، كما تشهد محافظات الجمهورية انخفاضًا لدرجات الحرارة بمعدل درجتين مقارنة بالثلاثاء لتكون في القاهرة مابين 11 و12 درجة كدرجة عظمى".

وحذرت من رحلات السفاري في وسط سيناء، بسبب انخفاض درجات الحرارة بتلك المناطق، مشيرة إلى أن جميع المحافظات ستتـاثر بنفس الكتلة الهوائية الباردة، ومن ثم لن تكون هناك فوارق فى درجات الحاررة بين المحافظات.

وأكدت أنه من المتوقع أن تكون درجات الحرارة فى محافظة الإسكندرية 11-12 درجة، وكذلك فى شمال الصعيد وفي الجنوب ما بين 15-16 درجة وجنوب سيناء ما بين 17-18 درجة.

وفى السياق ذاته، كشف الدكتور محمود شاهين، مدير مركز التحليل والتنبؤات بهيئة الأرصاد الجوية، موعد تحسن الأحوال الجوية، مضيفا أنه غدا ذروة انخفاض درجات الحرارة على مستوى الجمهورية، مشيرا إلى أن الكتل الجوية الموجودة في مصر مصدرها روسيا.

وقال في مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى، في برنامجه على مسئوليتي، المذاع عبر قناة صدى البلد، إن بداية من يوم الجمعة ستعاود درجات الحرارة الارتفاع بنسبة 5 درجات عن يوم الأربعاء، وسيكون هناك سطوع للشمس، مؤكدا أن تحسن الأحوال الجوية يبدأ من يوم الجمعة المقبل.

وتابع الدكتور محمود شاهين مدير مركز التحليل والتنبؤات بهيئة الأرصاد الجوية: "أنصح المواطنين بتجنب السفر للسواحل الشمالية"، لافتا إلى أن درجة الحرارة تصل لـ 11 درجة مئوية وتصل الصغرى 7 درجات مئوية، مضيفا أن سيناء فيها سقوط أمطار غزيرة غدا الأربعاء ومن المتوقع أن تتكون الثلوج في مرتفعات وسط سيناء وسانت كاترين ودرجة الحرارة 2 درجة تحت الصفر.