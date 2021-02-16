اليوم السابع
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استمرار فتح بوغاز الدخيلة رغم سقوط الأمطار فى الإسكندرية

الثلاثاء، 16 فبراير 2021 10:11 ص
استمرار فتح بوغاز الدخيلة رغم سقوط الأمطار فى الإسكندرية ميناء الإسكندرية - أرشيفية
الإسكندرية - أسماء على بدر

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أعلنت الهيئة العامة لميناء الإسكندرية، اليوم الثلاثاء، عن استمرار فتح بوغازى الدخيلة، وأن حركة السفن وتداول البضائع تسير بشكل طبيعى، وذلك على الرغم من سقوط الأمطار التى تشهدها المحافظة اليوم.

ووجه الربان طارق شاهين، رئيس مجلس الإدارة، باستمرار متابعة الأرصادات الجو مائية تحسبا لأية تقلبات جوية قد تستدعى إعادة غلق البوغاز، وذلك حفاظًا على الأرواح والسفن والأرصفة البحرية منعًا لوقوع أية حوادث أو تأثيرات سلبية .

وكانت قد شهدت محافظة الإسكندرية، صباح اليوم الثلاثاء، هطول أمطار خفيفة طبقًا لتوقعات هيئة الأرصاد الجوية، بشأن سقوط أمطار متوسطة إلى غزيرة تكون رعدية أحيانًا، مصاحبة لانخفاض فى درجات الحرارة، والتى ستستمر لمدة يومين.

وأكد اللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية، رفع درجة الاستعداد القصوى للتعامل مع حالة النوة الحالية، ومن المتوقع سقوط أمطار متوسطة إلى غزيرة تكون رعدية أحيانًا، مصاحبة لانخفاض فى درجات الحرارة، والتى ستستمر لمدة يومين، فضلا عن التنسيق التام بين جميع الجهات المعنية.

ووجه المحافظ المواطنين بضرورة توخى الحذر خلال النوة الحالية وعدم النزول إلا فى حالة الضرورة القصوى، ‏واتخاذ كافة الاستعدادات والتدابير اللازمة للحد من الأثار الناجمة عن الظواهر الجوية المتوقعة.

وأضاف أنه تم التشديد على رؤساء الأحياء وشركات المرافق الحيوية وجميع الأجهزة التنفيذية المعنية بالمتابعة المستمرة ورفع درجة الاستعداد على مستوى أحياء المحافظة وتجهيز فرق عمل للتدخل السريع للعمل على مدى 24 ساعة.


حالة الطقس

طقس الاسكندريه

ميناء الاسكندريه

فتح ميناء الإسكندرية والدخيلة

تداول حركة السفن

امطار على الإسكندرية

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