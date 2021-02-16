استمرار أعمال شفط مياه الأمطار بالدقهلية تيسيرا لحركة انتقال المواطنين

الدقهلية شريف الديب

وجه الدكتور أيمن مختار، محافظ الدقهلية، باستمرار أعمال فرق كسح وشفط تجمعات مياه الأمطار بالشوارع والميادين بنطاق مراكز ومدن وقرى المحافظة، وذلك تيسيرا لحركة انتقال المواطنين وسيولة الحركة المرورية، ويتابع محافظ الدقهلية أولا بأول مع رؤساء الوحدات المحلية للمراكز والمدن والأحياء العمل فى رفع كافة التجمعات لمياه الامطار حتى الانتهاء منها تماما.

كان محافظ الدقهلية سبق وأن أصدر توجيهاته لجميع رؤساء الوحدات المحلية بنطاق المحافظة بضرورة وسرعة التعامل الفورى مع حالة الطقس وسقوط أمطار وضرورة تمركز وانتشار الفرق العاملة والمعدات اللازمة بالتعاون مع شركة مياه الشرب والصرف الصحى للتعامل أولا بأول مع تجمعات الأمطار بالشوارع والميادين والتواصل الدائم والمستمر مع غرفة العمليات بديوان عام المحافظة للإبلاغ من خلال الغرف الفرعية بالمراكز والمدن والاحياء وقيام السادة رؤساء الاحياء والمدن والمراكز بالمتابعة الميدانية لعمليات رفع تراكمات المياه عملا على راحة المواطنين وتحقيق رضاهم.

جاء ذلك تنفيذا لتوجيهات الدكتور مصطفى مدبولى رئيس الوزراء، وبالمتابعة المستمرة من اللواء محمود شعراوى وزير التنمية المحلية.