استقرار فى أسعار الأسماك بالسويس.. اعرف عالتفاصيل (صور)

السويس- سيد نون

شهدت أسواق الأسماك بالسويس اليوم، استقرارا فى أسعار الأسماك والتى تفاوتت أسعارها بين أنواعها المختلفة.

وحدد التجار بأسواق السويس "الأنصارى والنموذجي" الأسعار على النحو التالى، "220 جنيها جمبرى أزاز سويسى كبير و300 جنيه جمبرى أزاز جامبو و 120 جنيه سمك خنزيره بلاط كبيرة و60 جنيها سمك لوت قناة و 75 جنيها سمك سهلية و 120 جنيها سمك حارت و 90 جنيها سمك دراك و90 جنيها سمك كليمارى و80 جنيها شخرم قناة و100 جنيه سمك قاروص قناة و65 جنيها سمك دينيس قناة و 200 جنيه سوبيا و 120 جنيها سمك جحا و 60 جنية سمك بلاميطة و 40 جنيها صدف سويسى".

وقال بكرى أبوالحسن، نقيب الصيادين بالسويس، إنه يوجد توافر الأسماك بأسواق السويس، والصيد مستمر بمياه خليج السويس، خاصة مع زيادة الإنتاج السمكي.

وأكد محمود رجب، تاجر أسماك بسوق الأنصارى بالسويس، أن الإقبال على شراء الأسماك حاليا، متوسط، فى محافظة السويس.

وأشار رمضان علي، تاجر أسماك، إلى أن أسعار الأسماك حاليا مناسبة، وأن الصيد المتواصل يجعل الأسعار مستقرة داخل أسواق أسماك السويس.