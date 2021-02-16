استطلاع لبوليتكو: ترامب الأوفر حظا لترشيح الحزب الجمهورى لانتخابات 2024

كتبت رباب فتحى

أظهر استطلاع للرأى أجرته مؤسسة Politico-Morning Consult الأمريكية أنه إذا تم إجراء الانتخابات التمهيدية الرئاسية للجمهوريين لعام 2024 اليوم ، فسيكون الرئيس الأمريكى السابق، دونالد ترامب المرشح الأوفر حظًا للفوز بترشيح الحزب.

وأظهر الاستطلاع الذى نشرت نتائجه اليوم بعد ثلاثة أيام من تبرئة ترامب في محاكمته الثانية ، بتهمة التحريض على التمرد في مبنى الكابيتول الأمريكي في 6 يناير، إنه من بين الناخبين الجمهوريين ، قال 59٪ إنهم يريدون أن يلعب ترامب دورًا بارزًا في حزبهم ، بزيادة 18 نقطة عن آخر استطلاع والذى أجرى فى أعقاب أحداث الشغب في الكابيتول. وقال عدد أقل قليلاً ، 54٪ ، إنهم سيدعمون ترامب في الانتخابات التمهيدية.

وأوضحت صحيفة "الجارديان" أن عشرات الآلاف من الجمهوريين غادروا الحزب بعد تمرد الكابيتول ، وأبلغ غالبية الأمريكيين منظمي استطلاعات الرأي الآخرين أنهم يرغبون في طرد ترامب من السياسة.

على الرغم من أن الرئيس الخامس والأربعين سيبلغ من العمر 78 عامًا بحلول يوم الانتخابات 2024 ، إلا أنه سيكون قادرًا على الترشح مرة أخرى إذا اختار ذلك ، بعد أن نجح فى تجاوز عقبة العزل من المنصب بعد تصويت 57-43 في مجلس الشيوخ للإدانة - مع سبعة انشقاقات من نواب جمهوريين.

واحتل مايك بنس، نائب الرئيس السابق، المركز الثاني في استطلاع Politico-Morning Consult بنسبة 12٪. وتعرضت حياة مايك بنس للتهديد من قبل أنصار ترامب في مبنى الكابيتول ، حيث ترأس نائب الرئيس التصديق على نتائج الكلية الانتخابية التي تؤكد هزيمة ترامب أمام جو بايدن.

في رسالة أطلعت عليها صحيفة الجارديان يوم الإثنين ، قال أحد المطلعين السابقين في البيت الأبيض على خطط ترامب المستقبلية إن السباق "سيحدث".

وأشار الاستطلاع إلى حصول ميت رومني ، وهو مرشح جمهورى للرئاسة عام 2012 على 4٪ في الاستطلاع الجديد. وسجل تيد كروز من ولاية تكساس ، وهو أحد أعضاء مجلس الشيوخ الذين أيدوا محاولة ترامب لقلب هزيمته الانتخابية، 3٪.