اليوم السابع
Ads
الثلاثاء، 16 فبراير 2021 07:35 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عالمية

استطلاع لبوليتكو: ترامب الأوفر حظا لترشيح الحزب الجمهورى لانتخابات 2024

الثلاثاء، 16 فبراير 2021 06:13 م
استطلاع لبوليتكو: ترامب الأوفر حظا لترشيح الحزب الجمهورى لانتخابات 2024 دونالد ترامب
كتبت رباب فتحى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أظهر استطلاع للرأى أجرته مؤسسة Politico-Morning Consult الأمريكية أنه إذا تم إجراء الانتخابات التمهيدية الرئاسية للجمهوريين لعام 2024 اليوم ، فسيكون الرئيس الأمريكى السابق، دونالد ترامب المرشح الأوفر حظًا للفوز بترشيح الحزب.

وأظهر الاستطلاع الذى نشرت نتائجه اليوم بعد ثلاثة أيام من تبرئة ترامب في محاكمته الثانية ، بتهمة التحريض على التمرد في مبنى الكابيتول الأمريكي في 6 يناير، إنه من بين الناخبين الجمهوريين ، قال 59٪ إنهم يريدون أن يلعب ترامب دورًا بارزًا في حزبهم ، بزيادة 18 نقطة عن آخر استطلاع والذى أجرى فى أعقاب أحداث الشغب في الكابيتول. وقال عدد أقل قليلاً ، 54٪ ، إنهم سيدعمون ترامب في الانتخابات التمهيدية.

وأوضحت صحيفة "الجارديان" أن عشرات الآلاف من الجمهوريين غادروا الحزب بعد تمرد الكابيتول ، وأبلغ غالبية الأمريكيين منظمي استطلاعات الرأي الآخرين أنهم يرغبون في طرد ترامب من السياسة.

على الرغم من أن الرئيس الخامس والأربعين سيبلغ من العمر 78 عامًا بحلول يوم الانتخابات 2024 ، إلا أنه سيكون قادرًا على الترشح مرة أخرى إذا اختار ذلك ، بعد أن نجح فى تجاوز عقبة العزل من المنصب بعد تصويت 57-43 في مجلس الشيوخ للإدانة - مع سبعة انشقاقات من نواب جمهوريين.

واحتل مايك بنس، نائب الرئيس السابق، المركز الثاني في استطلاع Politico-Morning Consult بنسبة 12٪. وتعرضت حياة مايك بنس للتهديد من قبل أنصار ترامب في مبنى الكابيتول ، حيث ترأس نائب الرئيس التصديق على نتائج الكلية الانتخابية التي تؤكد هزيمة ترامب أمام جو بايدن.

في رسالة أطلعت عليها صحيفة الجارديان يوم الإثنين ، قال أحد المطلعين السابقين في البيت الأبيض على خطط ترامب المستقبلية إن السباق "سيحدث".

وأشار الاستطلاع إلى حصول ميت رومني ، وهو مرشح جمهورى للرئاسة عام 2012 على 4٪ في الاستطلاع الجديد. وسجل تيد كروز من ولاية تكساس ، وهو أحد أعضاء مجلس الشيوخ الذين أيدوا محاولة ترامب لقلب هزيمته الانتخابية، 3٪.


ترامب

انتخابات 2024

عزل ترامب

محاكمة ترامب

رئاسة ترامب

ترشح ترامب لانتخابات 2024

هل يمكن ترشح ترامب للانتخابات

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

نائب جمهورى يتعرض للتوبيخ من عائلته بسبب تأييده عزل ترامب: أحرجتنا

الثلاثاء، 16 فبراير 2021 05:01 م

فاوتشي: البيت الأبيض توقع تفشى كورونا فى عهد ترامب

الثلاثاء، 16 فبراير 2021 02:16 م

جارديان: فيس بوك يعلن قريبا قرارا بشأن عودة حساب ترامب بعد حظره لأسابيع

الثلاثاء، 16 فبراير 2021 01:42 م

دونالد ترامب يقضى أوقات فراغه فى لعب الجولف.. فيديو وصور

الإثنين، 15 فبراير 2021 09:49 م

ترامب يتراجع عن مؤتمر صحفى حول براءته خلال اللحظة الأخيرة فى فلوريدا

الإثنين، 15 فبراير 2021 07:41 م


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة