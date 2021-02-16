اليوم السابع
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استئصال ورم سرطانى بالبنكرياس وإعادة توصيل القناة بالأمعاء بمستشفى عين شمس العام

الثلاثاء، 16 فبراير 2021 09:50 م
استئصال ورم سرطانى بالبنكرياس وإعادة توصيل القناة بالأمعاء بمستشفى عين شمس العام عملية جراحية - صورة أرشيفية
كتب:- وليد عبد السلام

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نجحت وحدة جراحة الأورام بمستشفى عين شمس العام باستئصال ورم سرطانى بالجزء الأوسط من البنكرياس مع إعادة توصيل قناة البنكرياس الرئيسية بالأمعاء الدقيقة، من خلال فريق طبى بالمستشفى.
 
من جانبه قال الدكتور طارق العرينى، مدير عام مستشفى عين شمس العام، إن الوحدة قامت بحوالى 150 عملية جراحية بقرارات علاج على نفقة الدولة ضمن مبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسي في القضاء علي قوائم الانتظار، ومنها استئصال ورم سرطاني برأس البنكرياس"عمليه ويبل"، وأخر يزن 8 كيلو خلف الغشاء البريتوني وأورام الغدة النكافية واللعابية وأورام الثدي والكلي والجهاز الهضمي. 
 
 
وأوضح العريني، أن المستشفي تقوم بتقديم الخدمة الطبية من خلال أقسام العيادات الخارجية والحضانات وكذا قسم رعاية الكُلى، لافتاً إلى أن المستشفي تقوم بتقديم العمليات الجراحية من التخصصات المختلفة. 
 
من جانبه قال الدكتور كريم سلام وكيل مديرية  الشئون الصحية بالقاهرة، أن المديرية تعمل على تقديم كافة الخدمات الصحية بجميع مستشفياتها، بالتعاون مع فريق العمل من الدكتور كمال ابو العلا مدير العلاجي والدكتورة ناهد سمير مدير المستشفيات بالمديرية. 
 
 
من جانبه قال الدكتور محمد شوقى، رئيس قطاع الصحة بالقاهرة، أن هناك خطة لكل مستشفى من مستشفيات المديرية للعمل على رفع كفاءتها وتطويرها، وذلك في إطار توجيهات الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسُكان، للعمل على تقديم أفضل خدمة طبية للمواطنين.

الصحة

صحة القاهرة

عين شمس العام

ورم سرطانى

البنكرياس

مستشفى عين شمس العام

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