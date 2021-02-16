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ارتفاع جماعى لمؤشرات البورصة المصرية بجلسة منتصف الأسبوع

الثلاثاء، 16 فبراير 2021 02:41 م
ارتفاع جماعى لمؤشرات البورصة المصرية بجلسة منتصف الأسبوع البورصة المصرية
كتب هانى الحوتى

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أنهت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء، منتصف جلسات الأسبوع، بارتفاع جماعي للمؤشرات، وربح رأس المال السوقي نحو 1.2 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 706.625 مليار جنيه.
 
وارتفع مؤشر "إيجى إكس 30" بنسبة 0.06%، ليغلق عند مستوى 11534 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 50" بنسبة 0.6% ليغلق عند مستوى 2412 نقطة، وهبط مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.03% ليغلق عند مستوى 14215 نقطة، واستقر مؤشر "إيجى إكس 30 للعائد الكلي" عند مستوى 4424 نقطة.
 
كما ارتفع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجى إكس 70 متساوى الأوزان" بنسبة 0.65% ليغلق عند مستوى 2416 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 100 متساوى الأوزان، بنسبة 0.63% ليغلق عند مستوى 3453 نقطة. 
 
 

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