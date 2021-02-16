ارتفاع بورصة الكويت بالختام مدفوعة بصعود 8 قطاعات على رأسها المواد الأساسية

كتب هانى الحوتى

ارتفعت مؤشرات بورصة الكويت، بختام تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء، منتصف جلسات الأسبوع، باستثناء السوق الأول، إذ صعد مؤشر السوق العام بنسبة 0.50% رابحاً 28.25 نقطة ليغلق عند مستوى 5727.20 نقطة، وقفز مؤشر السوق الأول بنسبة 0.59% رابحاً 36.79 نقطة ليغلق عند مستوى 6250.87 نقطة، وزاد مؤشر السوق الرئيسي بنسبة 0.20% رابحاً 9.16 نقطة ليغلق عند مستوى 4695.16 نقطة، كما ارتفع مؤشر رئيسي 50 بنسبة 0.17% رابحاً 8.44 نقطة ليغلق عند مستوى 4867.98 نقطة.

وبلغ حجم التداول بختام التعاملات نحو 392.5 مليون سهم بقيمة 60.3 مليون دينار كويتي عبر تنفيذ 13.2 ألف صفقة، وصعدت 8 قطاعات ببورصة الكويت على رأسها قطاع المواد الأساسية بنسبة 1.16%، أعقبه قطاعي الصناعة والخدمات المالية بنسبة 1%، يليه قطاع التأمين بنسبة 0.83%، ثم قطاع البنوك بنسبة 0.49%، ثم قطاعي العقار والمنافع بنسبة 0.38%، 0.37%، على التوالي، قم قطاع الخدمات الاستهلاكية بنسبة 0.02%، فيما تراجع قطاع التكنولوجيا بنسبة 6.85%، ثم قطاع النفط والغاز بنسبة 2.52%، ثم قطاع السلع الاستهلاكية بنسبة 0.77%، ثم قطاع الاتصالات بنسبة 0.03%.

وفي سياق متصل قالت شركة بورصة الكويت للأوراق المالية، رداً على ما نشر بإحدى الصحف حول تحقيق الشركة الكويتية للمقاصة صافي أرباح 8.6 مليون دينار كويتي، غير دقيق، بالإضافة إلى أن اعتماد توزيع الأرباح يرجع إلى موافقة الجمعية العامة للشركة الكويتية للمقاصة، وفور إقراره سوف يتم الإعلان عنه، وعن الآثار الجوهرية على المركز المالي للشركة.

في سياق آخر أعلنت شركة مجموعة أسس القابضة، اعتماد مجلس الإدارة البيانات المالية السنوية للسنة المنتهية في 31 ديسمبر لعام 2020، وتحولت الشركة للخسائر بقيمة 522.6 ألف دينار كويتي عام 2020 مقابل 1.4 مليون دينار كويتي أرباحاً عام 2019 بنسبة انخفاض 140%، وبلغ نصيب السهم من الخسائر 5.26 دينار كويتي مقارنة بأرباح 13.26 دينار كويتي، كما اعتمد المجلس التوصية إلى الجمعية العامة العادية بتوزيع أرباح نقدية بنسبة 7% من القيمة الاسمية للسهم الواحد أي بواقع 7 فلس لكل سهم، وذلك للمساهمين المقيدين في سجلات مساهمي الشركة.

في سياق منفصل أعلنت شركة بورصة الكويت للأوراق المالية، موافقة مجلس مفوضي هيئة أسواق المال على طلب شركة الشارقة للأسمنت والتنمية الصناعية بالانسحاب الاختياري من بورصة الكويت.