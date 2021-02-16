إقامة معرض سوق السفر العربى مايو المقبل.. وانتعاش السياحة بالشرق الأوسط

كتبت ميرفت رشاد

أعلنت الشركة المنظمة لمعرض سوق السفر العربى بدبي، عن عودة أسبوع السفر العربي إلى مركز دبي التجاري العالمي في الفترة ما بين 16 إلى 26 مايو 2021.

وقالت دانييل كورتيس، مديرة معرض سوق السفر العربي في الشرق الأوسط: "سيستضيف هذا الحدث المميز الذي سيقام على مدار أسبوعٍ كامل، أبرز المتخصصين والخبراء في قطاع السفر والضيافة من المنطقة والعالم، والذين سيجتمعون في دبي للعمل معاً في سبيل إنعاش قطاع السياحة من جديد في الشرق الأوسط، وذلك من خلال المعارض والمؤتمرات والندوات والجوائز والمنتجات الجديدة التي سيتم إطلاقها، فضلاً عن انعقاد الجلسات ومنتديات التواصل".

وأضافت كورتيس فى بيان صحفى، أن أسبوع السفر العربي الذى سيقام على مدى 10 أيام سيوفر لنا منصة مثالية لقطاع السياحة والسفر في المنطقة سواءً للمشاركين في الحدث الحي أو الافتراضي لمعرض سوق السفر العربي، والذي سيتم من خلاله تسليط الضوء على دبي والإمارات ودول مجلس التعاون الخليجي وبالطبع على قطاع السياحة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا على نطاق أوسع".

وفي عامه الثامن والعشرين، سيقام معرض سوق السفر العربي تحت شعار "بزوغ فجر جديد لقطاع السفر والسياحة"، وذلك بالتعاون مع مركز دبي التجاري العالمي ودائرة السياحة والتسويق التجاري بدبي، والذي سيشكل جزءاً أساسياً من أسبوع السفر العربي.

وأردفت كورتيس قائلة: "ستكون هناك مجموعة كاملة من الندوات والجلسات التي ستقام على أرضية معرض سوق السفر العربي المصممة خصيصًا لدعم وإلهام جميع محترفي السفر والسياحة،وتسليط الضوء على أحدث الاتجاهات في التكنولوجيا والاستدامة لتحديد ملامح الجيل القادم من المسافرين حول العالم".

ومن الفعاليات الأخرى التي يتضمنها أسبوع السفر العربي هو إقامة معرض ILTM العربية ومنتديات المشترين وفعاليات التواصل لاستكشاف الفرص غير المستغلة التي تقدمها الأسواق الرئيسية مثل: الهند والمملكة العربية السعودية وروسيا، بالإضافة إلى انعقاد قمة الصناعة الفندقية وبرنامج السياحة المسؤولة والجلسات الافتراضية مع مؤثري وسائل التواصل الاجتماعي ومجموعة من الجلسات التفاعلية وجلسات للتواصل السريع وقمة المؤتمر الدولي للاستثمار السياحي(ITIC).

وبهذه المناسبة قال إبراهيم أيوب،الرئيس التنفيذي للمؤتمر الدولي للاستثمار السياحي: "يسعدنا أن نستضيف بالشراكة مع أسبوع السفر العربي، مؤتمرات قمتي الاستثمار السياحي في الشرق الأوسط، والتي ستجري بنسختها الحية في يوم الأربعاء 19 مايو، تليها القمة بنسختها الافتراضية بعد أسبوع في يوم الخميس 27 مايو، كما أننا سنقوم بدعوة رواد وقادة قطاعات الضيافة والسياحة والخدمات المالية لمناقشة كيف يمكن لقطاع السفر والسياحة في الشرق الأوسط النهوض بأعمالهم، بحيث تكون جاهزة للتعافي والانتعاش بعد كوفيد-19، وذلك من خلال التأسيس والقيام باستثمارات استراتيجية لإعادة بناء القطاع من جديد ".

وتابعت كورتيس حديثها بالقول: "لم يكن شعار معرض سوق السفر العربي" بزوغ فجر جديد لقطاع السياحة والسفر "هذا العام أكثر صلة أو أهمية من أي وقت مضى، إذا سيتم توحيد رسالة التحفيز والإنعاش هذه على جميع قاعات المعرض والأنشطة المخطط لها".

وسيشهد الحدث الافتراضي من سوق السفر العربي،والذي سيقام على مدى ثلاثة أيام، ندوات رقمية ومؤتمرات واجتماعات الطاولة المستديرة وجلسات التواصل السريع والاجتماعات الثنائية، بالإضافة إلى تسهيل الاتصالات الجديدة، وتوفير مجموعة واسعة من فرص الأعمال عبر الإنترنت.

وسيكون انعقاد منتدى أرايفال دبي، الذي يركز على الأنشطة والفعاليات ضمن الوجهة الواحدة، من أبرز أحداث أسبوع السفر العربي وجزء من النسخة الافتراضية لسوق السفر العربي أيضاً، كما أنه يتيح الفرصة أمام كل من البائعين ووكلاء السفر ومشغلي الجولات والأنشطة السياحية وأماكن الجذب السياحي لاكتساب رؤى مستقبلية ثمينة حول أحدث الاتجاهات والتحديات التي تؤثر على صناعة السياحة، وكذلك تحسين تجربة العملاء وتطوير الأعمال ضمن الوجهة الواحدة.