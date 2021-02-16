إغلاق موانئ السويس بسبب سوء الأحوال الجوية وارتفاع الأمواج

كتب رضا حبيشى - سيد نون

أعلنت هيئة موانئ البحر الأحمر إغلاق مينائى السويس والزيتيات بمحافظة السويس نظرا لسوء الاحوال الجوية وشدة الرياح التى بلغت 30 عقدة شمالية غربية وارتفاع الامواج ما بين 4-6 أمتار .

وأكدت هيئة موانئ البحر الأحمر أن حالة البحر مضطربة جدا وتم ايقاف كافة الانشطة البحرية على الوحدات البحرية الصغيرة والكبيرة حفاظا على سلامة الملاحة البحرية .



وأشارت هيئة موانئ البحر الأحمر إلى أنه تم اتخاذ التدابير الاحترازية اللازمة نحو التأكد من سلامة العلامات الملاحية بمداخل ومخارج الموانئ والمتابعة مع الهيئة العامة للإرصاد الجوية لسلامة الملاحة البحرية ومنع الانشطة البحرية حفاظا على سلامة الارواح والممتلكات الخاصة والعامة.

بدأت البلاد تشهد حالة من عدم الاستقرار بالأحوال الجوية تضرب كافة محافظات الجمهورية، وسط انخفاض ملحوظ فى درجات الحرارة ونشاط للرياح .

وتشهد محافظات القاهرة الكبرى، أمطار خفيفة مع نشاط ملحوظ فى درجات الحرارة، حيث تشهد العاصمة أمطار خفيفة على مناطق متفرقة وعلى فترات متقطعة، وسط تحذيرات لهيئة الأرصاد الجوية من استمرار حالة عدم الاستقرار حتى الخميس .

وأصدرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، إنذار بحرى خاص بحالة البحر المتوسط والبحر الأحمر من الثلاثاء للخميس المقبل.

وكشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن البحر المتوسط يشهد نشاط للرياح الشمالية الغربية تتراوح سرعتها من 30 ل 45 عقده وارتفاع الموج يوم الثلاثاء من 3.5 ل 5.5 متر، ويوم الاربعاء من 4 ل 6 أمتار منا يؤدى لاضطراب الملاحة البحرية وانخفاض الروية الأفقية، فضلا عن تكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة مما يؤدى لسقوط الأمطار الغزيرة .