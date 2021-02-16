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إعادة فتح موانئ السويس بعد تحسن الأحوال الجوية

الثلاثاء، 16 فبراير 2021 03:18 م
إعادة فتح موانئ السويس بعد تحسن الأحوال الجوية ميناء السويس- أرشيفية
السويس- سيد نون

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أعلنت هيئة موانئ البحر الأحمر، إعادة فتح موانئ السويس، بعد تحسن الأحوال الجوية واستقرار الرياح، وتم استئناف الأنشطة البحرية والحركة الملاحية، ويتابع مديرى الموانئ مع الهيئة العامة للأرصاد الجوية الخريطة الجومائية، حفاظا على انتظام وسلامة الملاحة البحرية والممتلكات العامة والخاصة .

 

وكانت هيئة موانئ البحر الأحمر قد أعلنت إغلاق ميناء السويس وميناء الزيتيات بمحافظة السويس، وإيقاف كافة الأنشطة البحرية على الوحدات البحرية الصغيرة والكبيرة، حفاظا على سلامة الملاحة، نظرا لسوء الأحوال الجوية وشدة الرياح التى بلغت 30 عقدة شمالية غربية، ووصل ارتفاع الأمواج ما بين 4-6 أمتار.


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