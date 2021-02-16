إصابة 4 أشخاص فى حادث انقلاب سيارة ملاكى بـ"صحراوى أسوان"

أسوان – عبد الله صلاح

أصيب 4 أشخاص، مساء اليوم، الثلاثاء، فى حادث انقلاب سيارة ملاكى على الطريق الصحراوى الغربى "أسوان – القاهرة" وتم نقلهم إلى مستشفى أسوان الجامعى لتلقى العلاج اللازم.

تلقى مرفق إسعاف أسوان، تحت إشراف الدكتور محمد الدخيلى، مدير المرفق، إخطاراً بوصول بلاغ لغرفة العمليات بوقوع حادث انقلاب سيارة ملاكى على الطريق الصحراوى الغربى "أسوان – القاهرة"، بالقرب من مشروع الطاقة الشمسية بنطاق مركز دراو محافظة أسوان، وتم نقل المصابين إلى مستشفى أسوان الجامعى لتلقى العلاج اللازم.

وفى سياق آخر، شهد مركز نصر النوبة بأسوان، اليوم، حادث انقلاب سيارة نقل بالقرب من قرية "الجنينة والشباك"، وأسفر الحادث عن إصابة شخصين تم نقلهما إلى مستشفى نصر النوبة المركزى لتلقى العلاج.

كما لقى شخص مصرعه بعد أن صدمه قطار بمحطة إدفو شمال المحافظة، وتم نقل الجثة إلى المشرحة تحت تصرف النيابة، وتم تحرير محضراً بالواقعة.