اليوم السابع
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إصابات بين 6 أشقاء فى مشاجرة بسبب خلاف على الميراث بالدقهلية

الثلاثاء، 16 فبراير 2021 04:39 م
إصابات بين 6 أشقاء فى مشاجرة بسبب خلاف على الميراث بالدقهلية مديرية أمن الدقهلية - أرشيفية
الدقهلية - شريف الديب

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نشبت مشاجرة بين 6 أشقاء بينهم 4 سيدات بقرية الدنابيق التابعة لمركز المنصورة بسبب الخلاف على الميراث، وتلقى اللواء رأفت عبد الباعث مدير أمن الدقهلية ، إخطارا من اللواء مصطفى كمال مدير مباحث المديرية، بورود بلاغ إلى مأمور مركز المنصورة من بعض الأهالى بحدوث مشاجره ووجود مصابين بقريه الدنابيق دائرة مركز المنصورة  .

وعلى الفور انتقل ضباط مباحث المركز إلى مكان البلاغ ، وبالفحص تبين نشوب مشاجره بين( طرف أول) "ج . ع أ"  45 سنه ، ومقيمه قريه المعصره دائره مركز بلقاس، مصابه بكدمات وخدوش بالجسم، وشقيقتها "س"  50 سنه، ربه منزل، ومقيمة شارع سعد بن أبى وقاص الشروق دائرة مركز مدينة نصر القاهرة ، و"ن" 59 سنه لا تعمل، و"م" 56 سنه لا تعمل، وتقيم الدرب الاحمر القاهرة " .

و(طرف ثانى) شقيقى الطرف الأول، "ا " 47 سنه رقيب شرطه من قوه مركز كفر سعد دمياط ، مصاب خدوش وكدمات بالجسم، و"ع " 59 سنه عامل مصاب بكدمات وخدوش بالجسم ، ويقيمان قريه الدنابيق مركز المنصورة وتبين أن سبب المشاجرة حدوث مشادة كلامية بين الطرفين لوجود خلافات بينهم على الميراث ، تطورت إلى مشاجره بالإيدى وإحداث الإصابات " .

وتبادل الطرفين الاتهامات ، وتحرر عن ذلك المحضر رقم 3466 لسنه 2021 جنح مركز المنصورة وجارى العرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات .

 

 

 


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