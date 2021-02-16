إصابات بين 6 أشقاء فى مشاجرة بسبب خلاف على الميراث بالدقهلية

الدقهلية - شريف الديب

نشبت مشاجرة بين 6 أشقاء بينهم 4 سيدات بقرية الدنابيق التابعة لمركز المنصورة بسبب الخلاف على الميراث، وتلقى اللواء رأفت عبد الباعث مدير أمن الدقهلية ، إخطارا من اللواء مصطفى كمال مدير مباحث المديرية، بورود بلاغ إلى مأمور مركز المنصورة من بعض الأهالى بحدوث مشاجره ووجود مصابين بقريه الدنابيق دائرة مركز المنصورة .

وعلى الفور انتقل ضباط مباحث المركز إلى مكان البلاغ ، وبالفحص تبين نشوب مشاجره بين( طرف أول) "ج . ع أ" 45 سنه ، ومقيمه قريه المعصره دائره مركز بلقاس، مصابه بكدمات وخدوش بالجسم، وشقيقتها "س" 50 سنه، ربه منزل، ومقيمة شارع سعد بن أبى وقاص الشروق دائرة مركز مدينة نصر القاهرة ، و"ن" 59 سنه لا تعمل، و"م" 56 سنه لا تعمل، وتقيم الدرب الاحمر القاهرة " .

و(طرف ثانى) شقيقى الطرف الأول، "ا " 47 سنه رقيب شرطه من قوه مركز كفر سعد دمياط ، مصاب خدوش وكدمات بالجسم، و"ع " 59 سنه عامل مصاب بكدمات وخدوش بالجسم ، ويقيمان قريه الدنابيق مركز المنصورة وتبين أن سبب المشاجرة حدوث مشادة كلامية بين الطرفين لوجود خلافات بينهم على الميراث ، تطورت إلى مشاجره بالإيدى وإحداث الإصابات " .

وتبادل الطرفين الاتهامات ، وتحرر عن ذلك المحضر رقم 3466 لسنه 2021 جنح مركز المنصورة وجارى العرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات .