إسرائيل تعتزم شراء طائرات إف-35 وأخرى للتزود بالوقود وذخائر

(رويترز)

قال مسئول إسرائيلى، اليوم الثلاثاء، إن لجنة وزارية إسرائيلية وافقت على شراء طائرات مقاتلة جديدة وطائرات للتزويد بالوقود وذخائر من شركات أمريكية، فى صفقة ستقدر قيمتها بمليارات الدولارات.

أضاف المسؤول، مشترطا عدم ذكر اسمه بسبب إدلائه بتصريحات بخصوص أمور ما زالت رهن التفاوض، "وافقت لجنة مشتريات وزارية على شراء سرب جديد من الطائرات المقاتلة طراز إف-35 وأربع طائرات جديدة للتزويد بالوقود وكمية ضخمة من الذخائر".

وستكون هذه أول صفقة مبيعات عسكرية خارجية لإسرائيل فى ظل الإدارة الجديدة للرئيس جو بايدن.

ولأن إجراءات المبيعات تستغرق شهورا فمن المحتمل أن يعود أصل هذه الصفقات إلى إدارة الرئيس السابق دونالد ترامب.

وتبحث إسرائيل منذ فترة شراء طائرات للتزويد بالوقود من طراز كيه سي-46 التى تصنعها شركة بوينج، كما تتطلع لشراء سرب إضافى يضم 24 أو 25 طائرة طراز إف-35 من صنع شركة لوكهيد مارتن.