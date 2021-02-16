وكان وزير الصحة الإسرائيلي يولي إدلشتاين، قد أعلن أمس الاثنين، أن 3 ملايين و907 آلاف حالة تلقوا الجرعة الأولى من لقاح فيروس كورونا حتى الآن في إسرائيل، بينما تلقى مليونان و535 ألف شخص الجرعة الثانية.