غزة (أ ش أ)

سجلت السلطات الصحية فى إسرائيل، 5141 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الـ24 ساعة الماضية، وذكرت وزارة الصحة - في بيانها الذي أوردته صحيفة (يديعوت أحرونوت) الإسرائيلية اليوم الثلاثاء، أن إجمالي عدد الإصابات بلغ 730 ألفا و292 حالة، تعافي منها مايزيد على 670 ألف حالة، مشيرة إلى أن حصيلة الوفيات بلغت 5414 حالة على مستوى البلاد، بينما هناك 984 حالة خطرة و284 حالة تم وضعها على أجهزة التنفس الصناعي .