إسرائيل تحتفى بمشاركة لاعب جودو إيرانى فى البطولة الدولية بتل أبيب

كتب- هاشم الفخراني

نشر موقع "سبورت وان" الإسرائيلي مجموعة من الصور لوصول لاعب الجودو الإيراني المعارض للنظام سعيد ملائي، وهو يقوم بالتدريبات النهائية قبل انطلاق البطولة الدولية يوم الخميس المقبل.



لاعب الجودو الإيراني

وأكد الموقع أن اللاعب" ملائي" خضع للحجر الصحي في أحد فنادق تل أبيب، وبعدها شارك في التدريبات الاعتيادية.



سعيد ملائي

ووصفت وسائل الإعلام الإسرائيلية وصول بطل العالم السابق في رياضة الجودو إلى إسرائيل، بأنه "تاريخي"، حيث انتقد بطل العالم في العام 2018، أمر السلطات الإيرانية بمنعه من مبارزة منافسه الإسرائيلي ساغي موكي.



ملائي

وبحسب الاتحاد الدولي للجودو، واجه ملائي ضغوطا من السلطات الرياضية الإيرانية بعد بلوغه مراحل متقدمة في منافسات بطولة 2019، تفاديا لمواجهة الإسرائيلي موكي.

وخسر ملائي في نصف النهائي أمام البلجيكي ماتياس كاس، بينما أحرز موكي الذهبية على حساب كاس في النهائي، وتستضيف إسرائيل الخميس في تل أبيب بطولة دولية للجودو بمشاركة 600 رياضي من 63 دولة.