اليوم السابع
Ads
الثلاثاء، 16 فبراير 2021 06:04 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عالمية

إسرائيل تحتفى بمشاركة لاعب جودو إيرانى فى البطولة الدولية بتل أبيب

الثلاثاء، 16 فبراير 2021 05:49 م
إسرائيل تحتفى بمشاركة لاعب جودو إيرانى فى البطولة الدولية بتل أبيب ملائي
كتب- هاشم الفخراني

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

نشر موقع "سبورت وان" الإسرائيلي مجموعة من الصور لوصول لاعب الجودو الإيراني المعارض للنظام سعيد ملائي، وهو يقوم بالتدريبات النهائية قبل انطلاق البطولة الدولية يوم الخميس المقبل.

لاعب الجودو الإيراني
لاعب الجودو الإيراني

 

وأكد الموقع أن اللاعب" ملائي" خضع للحجر الصحي في أحد فنادق تل أبيب، وبعدها شارك في التدريبات الاعتيادية.

 

سعيد ملائي
سعيد ملائي

ووصفت وسائل الإعلام الإسرائيلية وصول بطل العالم السابق في رياضة الجودو إلى إسرائيل، بأنه "تاريخي"، حيث انتقد بطل العالم في العام 2018، أمر السلطات الإيرانية بمنعه من مبارزة منافسه الإسرائيلي ساغي موكي.

 

ملائي
ملائي

 

وبحسب الاتحاد الدولي للجودو، واجه ملائي ضغوطا من السلطات الرياضية الإيرانية بعد بلوغه مراحل متقدمة في منافسات بطولة 2019، تفاديا لمواجهة الإسرائيلي موكي.

وخسر ملائي في نصف النهائي أمام البلجيكي ماتياس كاس، بينما أحرز موكي الذهبية على حساب كاس في النهائي، وتستضيف إسرائيل الخميس في تل أبيب بطولة دولية للجودو بمشاركة 600 رياضي من 63 دولة.

 

 

 


إسرائيل

تل أبيب

لاعب جودو

إيران

طهران

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة