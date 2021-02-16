إحالة متهم بترويج المواد المخدرة بالتجمع الخامس للجنايات

كتب أحمد حسنى

قررت نياية القاهرة الجديدة، إحالة متهم بترويج مخدر الفودو بمنطقة التجمع الخامس، للمحاكمة الجنائية، حيث اعترف المتهم " خالد.م"، عاطل، أمام النيابة بحيازته لمخدر الفودو بقصد ترويجه والكسب الغير مشروع منه.

كان قسم شرطة التجمع الخامس، تلقي معلومات مفادها قيام عاطل بالاتجار في المواد المخدرة بدائرة القسم، وبتكثيف التحريات اللازمة تم التأكد من صحة المعلومات الواردة وضبط المتهم، وبتفتيشه عثر بحوزته علي كمية من مخدر الفودو وزنت 500 جرام ، و5800 جنيه من متحصلات تجارته، وهاتفى محمول، وبمواجهته اعترفا بحيازته للمواد المخدرة بقصد الاتجار، والمبلغ المالي من متحصلات تجارته، والهواتف المحمولة بعملائه، وحرر المحضر اللازم وتولت النيابة التحقيق.