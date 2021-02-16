اليوم السابع
Ads
الثلاثاء، 16 فبراير 2021 08:22 ص
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عاجلة

أهم 10 تصريحات لوزير الزراعة تحت القبة.. استصلاح 456 ألف فدان فى سيناء

الثلاثاء، 16 فبراير 2021 07:15 ص
أهم 10 تصريحات لوزير الزراعة تحت القبة.. استصلاح 456 ألف فدان فى سيناء وزير الزراعة بمجلس النواب
كتب - عبد اللطيف صبح

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أعلنت لجنة الزراعة والرى بمجلس النواب، خلال اجتماعها أمس الاثنين، موافقتها على بيان وزير الزراعة واستصلاح الأراضى الذى ألقاه بالجلسة العامة يوم 24 من شهر يناير الماضى، بشأن ما تم تنفيذه من قبل الوزارة حول برنامج الحكومة.

 

1- إعداد منظومة لهيكلة الوزارة بالتنسيق مع الجهاز المركزى وسيتم الإعلان عنها قريبا

2- الزيادة السكانية خفضت نصيب الفرد لقيراطين بدلا من فدان

3- تطبيق كارت الفلاح فى معظم المحافظات 15 مارس

4- نجحنا فى مشروع "البيض المخصب" والبيضة بـ6.50 دولار

5- يجرى حاليا استصلاح 456 ألف فدان فى سيناء

6- بعض شركات الأسمدة لا تورد 30% أو حتى 20% من حصتها للوزارة

7- خطوات جادة لاستنباط سلالات جديدة من الخضر

8- لا نستورد دواجن وننتج 13 مليار بيضة و1.4 مليار طائر

9- انتهاء تطوير منظومة الرى لمليون فدان فى 30 يونيو 2021

10- مشروع قومى سيحقق طفرة كبيرة في زراعة القصب


وزير الزراعة

مجلس النواب

تحت القبة

استصلاح الاراضى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

وزير الزراعة للنواب: الزيادة السكانية خفضت نصيب الفرد لقيراطين وتطبيق كارت الفلاح فى معظم المحافظات 15 مارس.. القصير: نجحنا فى مشروع "البيض المخصب" والبيضة بـ6.50 دولار.. وقيمة التصدير الزراعى 33 مليون دولار

الإثنين، 15 فبراير 2021 09:02 م

وزير الزراعة للنواب: "أنا راجل بتاع بيزنس وحصرنا كل شبر فى أصول الوزارة"

الإثنين، 15 فبراير 2021 07:36 م

وزير الزراعة للنواب: لا نستورد دواجن وننتج 13 مليار بيضة و1.4 مليار طائر

الإثنين، 15 فبراير 2021 07:03 م

وزير الزراعة: نجحنا فى مشروع "البيض المخصب" والبيضة سعرها 6.5 دولار

الإثنين، 15 فبراير 2021 06:47 م

وزير الزراعة للنواب: انتهاء تطوير منظومة الرى لمليون فدان فى 30 يونيو 2021

الإثنين، 15 فبراير 2021 06:09 م

وزير الزراعة: تطبيق كارت الفلاح فى معظم محافظات الجمهورية 15 مارس المقبل

الإثنين، 15 فبراير 2021 06:09 م


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة