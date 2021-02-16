أهم 10 تصريحات لوزير الزراعة تحت القبة.. استصلاح 456 ألف فدان فى سيناء

كتب - عبد اللطيف صبح

أعلنت لجنة الزراعة والرى بمجلس النواب، خلال اجتماعها أمس الاثنين، موافقتها على بيان وزير الزراعة واستصلاح الأراضى الذى ألقاه بالجلسة العامة يوم 24 من شهر يناير الماضى، بشأن ما تم تنفيذه من قبل الوزارة حول برنامج الحكومة.

1- إعداد منظومة لهيكلة الوزارة بالتنسيق مع الجهاز المركزى وسيتم الإعلان عنها قريبا

2- الزيادة السكانية خفضت نصيب الفرد لقيراطين بدلا من فدان

3- تطبيق كارت الفلاح فى معظم المحافظات 15 مارس

4- نجحنا فى مشروع "البيض المخصب" والبيضة بـ6.50 دولار

5- يجرى حاليا استصلاح 456 ألف فدان فى سيناء

6- بعض شركات الأسمدة لا تورد 30% أو حتى 20% من حصتها للوزارة

7- خطوات جادة لاستنباط سلالات جديدة من الخضر

8- لا نستورد دواجن وننتج 13 مليار بيضة و1.4 مليار طائر

9- انتهاء تطوير منظومة الرى لمليون فدان فى 30 يونيو 2021

10- مشروع قومى سيحقق طفرة كبيرة في زراعة القصب