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أهم 10 تصريحات لوزير الأوقاف.. لن يصعد المنبر شخص غير مؤهل أو لديه ميول

الثلاثاء، 16 فبراير 2021 12:22 ص
أهم 10 تصريحات لوزير الأوقاف.. لن يصعد المنبر شخص غير مؤهل أو لديه ميول وزير الأوقاف بمجلس النواب
كتب عبد اللطيف صبح

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ناقشت لجنة الشئون الدينية والأوقاف، بمجلس النواب، برئاسة الدكتور على جمعة، رئيس اللجنة، بيان الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، فيما يخص الأئمة وخطباء المكافأة، وذلك بحضور وزير الأوقاف.

 

ونستعرض فيما يلى أهم وأبرز 10 تصريحات تناولها وزير الأوقاف خلال اجتماع اللجنة:

1- لن يتم السماح بصعود المنبر لأى شخص غير مؤهل أو لديه ميول

2- نستوفى نسبة الـ5% لذوى الاحتياجات الخاصة بمسابقات التعيين

3- لم يعد متاحا لأى جهة فى الدولة أن تخالف القانون

4- خصصنا 20 مليون جنيه لدعم صندوق ذوى الاحتياجات الخاصة

5- تنظيم دورات للأئمة فى الإرشاد النفسى وعلم النفس وعلم الاجتماع

6- نغلق الباب على نساء جماعة الإخوان الإرهابية وتحركاتهن فى الدعوة

7- هناك عدد من الواعظات اللاتى يعملن طبيبات ومهندسات وتم تأهيلهن

8- مسابقات القرآن الكريم التى تطلقها الوزارة تقوم على فهم مقاصد القرآن

9- تحول نسبى فى مرتبات الأئمة فى عهد الرئيس عبد الفتاح السيسى

10- صندوق الوقف الخيرى سيكون أحد الأدوات لتحسين أحوال الأئمة


وزير الاوقاف

مجلس النواب

لجنة الشئون الدينية

المنبر

الائمة

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