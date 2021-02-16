أهالى سرابيوم يشيعون جنازة وكيل زراعة سابق وزوجته قتلا بدافع السرقة "فيديو"

الإسماعيلية – صبرى غانم

شيع أهالى قرية سرابيوم التابعة لمركز ومدينة فايد بمحافظة الإسماعيلية جنازة وكيل وزارة الزراعة السابق وزوجته اللذين قتلا غدرا بدافع السرقة.

وكانت النيابة العامة بالإسماعيلية قررت التصريح بدفن جثتى وكيل وزارة الزراعة السابق وزوجته عقب تشريحهما. وكانت النيابة العامة قررت عقب الانتهاء من معاينة جثتى وكيل وزارة الزراعة السابق وزوجته نقل الجثتين إلى مشرحة مستشفى القصاصين المركزى وانتداب الطب الشرعى لتشريح الجثث لمعرفة سبب الوفاة وكلفت الاجهزة الامنية بسرعة ضبط المتهمين.

وشهدت قرية سرابيوم التابعة لمركز ومدينة فايد بمحافظة الإسماعيلية حادثة قتل بشعة حيث لقى وكيل وزارة الزراعة السابق وزوجته مصرعهما فى ظروف غامضة فى قرية سرابيوم دائرة مركز فايد بمحافظة الإسماعيلية.

وتكثف الأجهزة الامنية بمديرية أمن الإسماعيلية من جهودها لكشف لغز العثور على جثة وكيل وزارة الزراعة وزوجته مقتولين داخل فيلاتهما بقرية سرابيوم التابعة لدائرة مركز شرطة فايد بمحافظة الإسماعيلية.

تلقى اللواء ياسر نشأت مساعد وزير الداخلية مدير امن الإسماعيلية إخطارا من اللواء رشاد الغمراوى مدير مباحث الإسماعيلية يفيد بورود بلاغ للرائد محمد الفرماوى رئيس مباحث فايد مفاده العثور على جثة مهندس زراعى يدعى " محمد.ع،،" 74 عام وكيل وزارة الزراعة السابق وزوجته "عزيزة،،"متوفين داخل منزلهما بقرية سرابيوم دائرة المركز.

على الفور انتقلت الأجهزة الأمنية وسيارات الإسعاف إلى مكان البلاغ. وتكثف الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسماعيلية بالاشتراك مع ضباط مباحث الإسماعيلية ومركز فايد من جهودهم لكشف لغز وغموض الواقعة.

وقال شهود عيان من جيران المجنى عليهما أنهم وجدوا جارهم وزوجته متوفيين داخل منزلهما، وأن الوفاة ليست طبيعية فقالوا إنهم اتصلوا بالشرطة التى حضرت إلى مكان البلاغ لكشف غموض وملابسات الواقعة وظروفها.

وقال مصدر امنى أن وراء ارتكاب الواقعة شبهة جنائية بقصد السرقة حيث تم العثور على جثة المجنى عليه مكبل وملقى على سلم منزله بينما تم العثور على جثة الزوجة عليها آثار خنق كما تم اكتشاف سرقة مبلغ مالى ومجوهرات الزوجة.

وانتقل فريق من خبراء الادلة الجنائية لمعاينة موقع الحادث كما انتقل فريق من النيابة العامة لمعاينة جثث المجنى عليهم والتى اصدرت قرارها المتقدم.