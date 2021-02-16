أمطار متوسطة ومتفرقة بالدقهلية وانخفاض شديد فى درجات الحرارة.. صور

الدقهلية شريف الديب

شهد عدد من المراكز بمحافظة الدقهلية اليوم سقوط أمطار متوسطة، صحبها انخفاض شديد في درجات الحرارة بالمقارنة بالأيام الماضية، ونشاط للرياح.

كما ظهرت بعض تجمعات وتراكمات مياه الأمطار، خاصة في الأماكن المنخفضة من الشوارع، توقفت حركة الصيد داخل بحيرة المنزلة، نظرا لارتفاع سرعة الرياح.

وقد وجه الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية، برفع درجة الاستعداد بجميع القطاعات واستنفار كافة الجهود والتنسيق بين الجهات كل فى موقعه لمواجهة أي أحداث طارئة أو أزمات متوقعة نظرًا للتوقعات بتعرض المحافظة لموجة سوء الأحوال الجوية، مع اتخاذ كافة الإجراءات الفورية والتدابير اللازمة لتقليل الآثار الناجمة.

وفى ذات السياق كلف المحاسب محمد عبد الباقى رئيس حى غرب المنصورة، اليوم نواب رئيس حى غرب المنصورة، أكرم السقا مدير الورشة الصناعية بمراجعة بلاعات تصريف مياة الأمطار المتواجدة بنطاق الحي تحسبا" لأى تقلبات جوية.

وقام قطاع الورشة بحى غرب بمراجعة بلاعات تصريف مياه الأمطار بمنطقة شارع عبد السلام عارف وشارع بورسعيد، ومنطقة المشاية السفلية، والتأكد من كفاءة عملها على الوجه الأمثل لمواجهة أي تجمعات لمياه الأمطار.

وعلى الصعيد ذاته شدد رئيس حى غرب المنصورة على مسئولي الورشة الصناعية، والحملة الميكانيكية بضرورة مراجعة كافة المعدات اللازمة وسيارات شفط المياه وعمل الصيانة اللازمة لها، والتأكد من جاهزيتها واستعدادها لاستقبال موسم الأمطار، مؤكدا أنه لن يسمح بأي تقصير أو تهاون، وضرورة تقديم أفضل الخدمات للمواطن.

غرق الشوارع فى الدقهلية

سيولة مرورية

محافظة الدقهلية تتعرض لسقوط أمطار متوسطة