أسعار النفط تسجل 63.23 دولار لبرنت و69.88 دولار لغرب تكساس

كتبت - مروة الغول

سجلت أسعار النفط اليوم، 63.23 دولار للبرميل وذلك للعقود الآجلة لخام القياس العالمي برنت منخفضة بمقدار 7 سنتا أو ما يوازي 0.1%، وسجلت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 69.88 دولار للبرميل مرتفعه بمقدار 41 سنتا أو ما يوازي 0.7%.

وحومت أسعار النفط اليوم الثلاثاء قرب أعلى مستوى في 13 شهرا على خلفية طقس بارد مفاجئ تسبب في إغلاق الآبار في تكساس، أكبر ولاية منتجة للخام في الولايات المتحدة، بينما أدت صفقة بشأن الأجور في النرويج إلى تجنب تعطل للإمدادات في أوروبا مما كبح المكاسب وفقا لرويترز وتلقت الأسعار الدعم أيضا من تفاؤل مدفوع باللقاح المضاد لفيروس كورونا إزاء تعافي الاقتصاد العالمي من جائحة كوفيد-19.

وقال الكرملين إن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين وولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان ناقشا خلال اتصال هاتفي أمس الاثنين تنفيذ اتفاق أوبك+ لإنتاج النفط.

وأضاف الكرملين أن بوتين أيد استمرار التعاون الوثيق بين موسكو والرياض لدعم استقرار سوق الطاقة العالمية.