أسعار اللحوم البلدى اليوم.. السجق يتراوح بين 110-140 جنيها للكيلو

كتب أحمد حمادة

استقرت أسعار اللحوم البلدى اليوم الثلاثاء 16-2-2021 في محلات الجزارة في القاهرة والجيزة.

وقال محمود أبو غازي صاحب محلات جزارة إن أسعار اللحوم البلدى جيدة بشكل كبير رغم ضعف المبيعات، متوقعا أن تزيد معدلات الطلب خلال الأربعة أشهر المقبلة لدخول موسم رمضان ثم يليه موسم عيد الأضحى.

وأضاف أبو غازي في تصريح خاص لـ"اليوم السابع" أن أسعار اللحوم الكندوز تتراوح بين 120 - 140جنيها للكيلو، واللحم المفروم العادي 110-125جنيها الكيلو، والبفتيك والاستيك كندوز 120-140جنيها فى الكيلو، أسعار الكوارع الواحدة تتراوح بين 80-120جنيها بين 80-120جنيها.

وأشار أبو غازي إلى أن أسعار اللحوم الضأن بين 120-140 جنيها اللحم الجملي 90-100 جنيها للكيلو، وسجل السجق البلدى 110-140 جنيها الكيلو، والكبدة البلدى بين 110-140 جنيها الكيلو.

وكان الدكتور هانى حسن، مدير معهد التناسليات الحيوانية بمركز البحوث الزراعية بوزارة الزراعة، أكد فى تصريحات لـ "اليوم السابع"، أن وزارة الزراعة تكثف نشاطها فى عمل قوافل بيطرية لعلاج الماشية بالمجان وعمل التلقيح الاصطناعى بمختلف المحافظات لتحسين إنتاجية اللحوم والألبان، مشير إلى أن يتم استخدام أحدث التقنيات لتحسين الطاقة الوراثية للقطيع والرفع من إنتاجيته، رهين بالتغلب على العوامل المؤثرة عليه، وخاصة البيئة الهامة، ونظم الإنتاج، والعنصر البشرى، مشددا على أهمية التحكم فى كل هذه العوامل لتكون الظروف مواتية لنجاح وانتشار التلقيح الاصطناعى لدى نسبة هامة من قطيع الأبقار والجاموس للرفع من إنتاجيتها وبالتالى الرفع من دخل المنتج.