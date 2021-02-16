أسعار الدواجن اليوم .. الكيلو بين 25-28 جنيها

كتب أحمد حمادة

شهدت أسعار الدواجن اليوم الثلاثاء 16-2-2021 استقرارا وفقا للأسعار المعلنة من الشعبة العامة للثروة الداجنة، وذلك في ظل زيادة الإنتاج المحلى مما ساهم في زيادة المعروض بالسوق المحلى.

وقال حسن الفيومي تاجر دواجن ان الأسعار تشهد استقرارا منذ بداية الشهر حيث يتراوح سعر الكيلو بين 25-28 جنيها للدواجن البيضاء، وسعر الدواجن البلدى بين 32-38 جنيها للكيلو، وسعر الدواجن المجمدة بين 33-36 جنيها للكيلو، وسعر كرتونة البيض المزارع "الأبيض" بين 38-40 جنيها للكرتونة، بينما يتراوح سعر كرتونة بالنسبة للبلدي بين 44-47 جنيها.

وكان السيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضى، قال إن مصر لا تستورد دواجن، مضيفا: "حققنا تقريبا حوالى 97% اكتفاء ذاتى من احتياجاتنا، ويتم إنتاج 13 مليار بيضة، و1.4 مليار طائر، ولا يتم استيراد دواجن، وكل ما يتم تداوله عبر بعض مواقع التواصل الاجتماعى بشأن الاستيراد غير صحيح، فى حقيقة الأمر لا يوجد استيراد، ولكن ما يتم على الأرض أنه من الممكن ان يتم استيراد كمية قد تكون منحة لدولة أخرى، حيث يُعاد تصديرها مرة أخرى، وعلينا جميعا الحفاظ على مؤسساتنا وعدم الانسياق خلف هذه الشائعات والأخبار الكاذبة، ومن يقول إن هناك تصدير يحضر لي شهادة خرجت من عندى سوى تلك التى يعاد تصديرها مرة أخرى وتكون منحة لبعض الدول".