82.7 مليون دولار تراجع فى واردات مصر من منتجات البترول فى نوفمبر الماضى

كتب: مدحت عادل

حققت الواردات المصرية من منتجات البترول تراجعا ملحوظا خلال الفترة الأخيرة، حيث بلغت قيمة وارداتها نحو 326.6 مليون دولار في شهر نوفمبر الماضي، بينما كانت 409.3 مليون دولار في نوفمبر عام 2019، بتراجع بلغت قيمته 82.7 مليون دولار، وبنسبة تراجع بلغت 20.2%، وفق بيانات حكومية.

وتشير البيانات الصادرة عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، إلى أن واردات منتجات البترول كانت ضمن قائمة السلع التي انخفضت قيمة وارداتها والتي شملت القمح حيث تراجعت قيمة وارداته إلى 257.1 مليون دولار في نوفمبر الماضي، بينما كانت قيمة الواردات نحو 299.6 مليون دولار في نفس الشهر عام 2019، بنسبة تراجع بلغت 14.2%، كما تراجعت قيمة واردات الأدوية ومحضرات صيدلة إلى 191.4 مليون دولار، مقابل 252.8 مليون دولار بنسبة تراجع بلغت 24.3%.

وضمت القائمة أيضا واردات لدائن بأشكالها الأولية وتراجعت إلى 188.8 مليون دولار نوفمبر الماضي، مقابل 193.7 مليون دولار في نفس الشهر عام 2019، بنسبة تراجع بلغت 2.5%، كما تراجعت قيمة واردات المواد الأولية من حديد أو صلب إلى 170.9 مليون دولار، مقابل 210.4 مليون دولار بنسبة تراجع بلغت 18.8%.

ووفقا لبيانات جهاز الإحصاء، فقد سجلت قيـمة العجز فى الميزان التجارى تراجعا طفيفا لتصل إلى 3.3 مليار دولار خلال شهر نوفمبر الماضي، مقابل 3.4 مليار دولار لنفس الشهر من العام السابق بنسبة انخفاض بلغت نحو 4.7٪، حيث انخفضت قيمة الصادرات بنسبة 11.2%، وبلغـت 2.2 مليار دولار نوفمبر الماضى، مقابل 2.5 مليار دولار لنفس الشهر من العام السابق، كما تراجعت الواردات بنسبة 7.4%، وبلغت 5.5 مليار دولار خلال شهر نوفمبر الماضى، مقابل 5.9 مليار دولار لنفس الشهر من العام السابق.