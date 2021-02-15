4 مشروعات حيوية تغير وجه دمياط.. إنشاء سوق الجمعة وتطوير طريق الكورنيش الأبرز

دمياط معتز الشربينى

مشروعات حيوية تشهدها محافظة دمياط تهدف إلى تغيير وجه المحافظة وتشمل مشروعات الإرتقاء الحضارى والقضاء على العشوائيات وتوفير فرص عمل مناسبة لأبناء المحافظة وتضم المشروعات تطوير كورنيش النيل، وسوق الجمعة، وإنشاء مجزر آلى يخدم دمياط والمحافظات المجاورة وتطوير طريق دمياط /المنصورة"اليوم السابع "يرصد أهم 4 مشروعات تغير وجه دمياط

مشروع تطوير كورنيش النيل

مشروع تطوير طريق كورنيش النيل بمدينة دمياط، وذلك لرفع كفاءة هذه المنطقة الحيوية، بدءًا من منطقة الدعايم حتى مديرية أمن دمياط دمياط، حيث يتم تركيب بلدورات و بلاطات بالجزيرة الوسطى وممشى الكورنيش، فضلاً عن عمليات إنشاء قواعد خرسانية للوحات الإعلانية وكذا الكابلات الكهربائية الخاصة باعمدة الإنارة الديكورية للممشى والجزيرة، إنشاء شبكة متكاملة لصرف مياه الأمطار وربط غرفة صرف الأمطار بغرفة الترسيب.

كما تنفذ شركة مياه الشرب والصرف الصحى شبكة إنحدار صرف صحى لخدمة منطقة الدعايم بمدينة دمياط بتكلفة قدرها 8 مليون جنيه الأعمال تتضمن إنشاء خطوط إنحدار بطول 3 كم تقريبا وكذا تنفيذ الوصلات المنزلية للمنطقة، بهدف تغطيةسيغطى المنطقة بالكامل بخدمات الصرف الصحي.

مجزر آلى ومحجر بيطرى



تنفيذ إنشاء المجزر الآلى والمحجر البيطرى ومحطة تدوير المخلفات الحيوانية "كوكر" الذى يجرى تنفيذه على مساحة 12 فدان "150 ألف متر مربع" بمنطقة شطا.

ويتضمن المشروع رصيف التنزيل و مقر إدارى أعلى مبنى الأعلاف و أيضاً نقطة الارتكاز الأمنى، ومخطط الخاص بالحظائر وكذلك المجزرين الحكومى والاستثمارى، محطة المعالجة الخاصة بالمجزر بنظام المعالجة الثلاثية، مقترح إنشاء محطة معالجة وفصل الدم الناتج من عمليات ذبح الحيوانات، وذلك من خلال مراحل متعددة طبقاً لاشتراطات الاتحاد الأوروبى و المعايير البيئية، و محطة تدوير المخلفات الحيوانية "كوكر"، والتى تعد مشروع منفرد يخدم المحافظة بأكملها ليس المجزر فقط، نظرًا لما سيحققه من عائد مالى كبير.

المشروع يأتى وفقاً لخطة وزارة التنمية المحلية لتنفيذ منطقة متكاملة تتضمن محجر ومجزر ذى خدمات متعددة، وذلك لتحقيق أهداف محاور الإستراتيجية الخاصة بتنمية إنتاج اللحوم والحفاظ على صحة المواطن من خلال توفير اللحوم الحمراء ذات الجودة العالية، و بالأسعار المناسبة، موقع المشروع الذى يتميز بوقوعه بين مينائى دمياط وبورسعيد، فضلاً عن وقوعه خارج الكتلة السكنية، يهدف المشروع إلى تنمية صناعة اللحوم و الصناعات التى تترتب عليها فضلاً عن توفير مايعادل 2000 فرصة عمل جديدة .

من المقرر إنشاء منطقة متكاملة تتضمن محجر ومجزر ذى خدمات متعددة، تشمل 12 حظيرة و ساحات انتظار الذبح على مساحة 16 الف متر مربع ، ورصيف تنزيل وتصنيف و أيضاً مجزر حكومى وآخر استثمارى، بالإضافة إلى مبانى للأعلاف والادارة و مبيت للعاملين بالإضافة إلى محطة تدوير المخلفات الحيوانية "كوكر" وخزانات ومحطة معالجة ثنائية بطاقة 100م٣/ يوم.

أكدت الدكتورة منال عوض أن المجزر يُعد من أحد المشروعات الهامة التى تحقق رؤية الدولة للتنمية المستدامة كما من المقرر أن يخدم محافظة دمياط والمحافظات المجاورة.

سوق الجمعة

مشروع إنشاء سوق الجمعة المقرر تنفيذه بمنطقة شطا، بتمويل من صندوق تطوير المناطق العشوائية بتكلفة قدرها 45 مليون جنيه، يضم وحدات تجارية ومبنى إدارى ووحدة للأمن ومسجد و بوابات وأماكن انتظار السيارات ودورات مياه وكافيتريا.

و يتضمن المشروع تخطيط الممرات الفرعية و الطرق الداخلية و المحيطة بالسوق، ومنظومة الحماية المدنية و أعمال الإنارة والمرافق و الأرصفة و بالوعات صرف مياه الأمطار، مع مراعاة التصميم لعوامل التهوية الجيدة و دخول الهواء المتجدد لجميع أنحاء السوق.

المشروع يأتى ضمن خطة المحافظة للقضاء على العشوائية و ظاهرة الباعة الجائلين و الإرتقاء بالمظهر الحضارى العام، فضلاً عن توفير وحدات تتفق مع المبادئ المُتعلقة بالحفاظ على آدمية وأمان البائعين.

تطوير طريق دمياط /المنصورة

أعلنت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، أن طريق المنصورة /دمياط مرورًا بمراكز شربين والزرقا وفارسكور حتى دمياط مدرج ضمن المنظومة التى تقوم بها وزارة النقل لتطوير ورفع كفاءة الطرق، مؤكدة أن التنفيذ سيتم عبر مراحل حيث ستنتهى المرحلة الأولى من المنصورة / شربين بطول 22 كم هذا العام، وسيتم البدء فى المرحلة الثانية من شربين /الزرقا بطول 12كم بخطة العام المالى 2020/ 2021، على أن يتم البدء فى المرحلة الثالثة الزرقا /فارسكور /دمياط بطول 28كم بخطة العام التالى، ليتم الانتهاء من تطوير وازدواج الطريق بالكامل من المنصورة حتى دمياط يطول 62 كم عام 2023.

كما أنه سيتم البدء فى تطوير ورفع كفاءة طريق طنطا /المحلة /المنصورة / دمياط الغربى بطول 122كم، إذ يُعد هذا الطريق أحد المحاور الهامة بالدلتا التى تربط 3محافظات الغربية والدقهلية ودمياط، فضلاً عن إدراج عملية تطوير الطريق الدولى الساحلى بورسعيد / دمياط / المنصورة الجديدة بطول 95 كم بخطة العام المالى القادم الذى يبدا فى شهر يوليو 2021 تلبية لمطالب أهالى المحافظة.

يأتى ذلك ضمن تنفيذ المشروع القومى للطرق لرفع مستوى الخدمة على الشبكة وتوفير أعلى درجات الراحة والأمان للمواطنين مستخدمى شبكة الطرق.



مشروعات حيوية تغير وجه دمياط (2)



مشروعات حيوية تغير وجه دمياط (3)



مشروعات حيوية تغير وجه دمياط (4)