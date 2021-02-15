21 دولة على مسرح المركز الثقافى بافتتاح مسابقة بورسعيد الدولية للقرآن الكريم.. صور

بورسعيد محمد عزام

أكد عادل مصيلحي، المستشار الإعلامي لمحافظ بورسعيد، والمدير التنفيذي لمسابقة بورسعيد الدولية للقرآن الكريم والإبتهال الديني، في دورتها الرابعة، أنه سيشارك 26 متسابقاً يمثلون 21 دولة بما فيهم الدولة المنظمة مصر من كافة أنحاء العالم "بعض الدول العربية، أفغانستان، أمريكا، وغيرهم" .

وأضاف "مصيلحي" في لقاء خاص مع "اليوم السابع"، أن حفل افتتاح المسابقة غداً الاثنين، علي مسرح المركز الثقافي الترفيهي، بحضور الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، ونخبة من رجال الدين ، مشيراً إلى أنه قد أنا الدكتور محمد مختار جمعه – وزير الأوقاف، رئيس المجلس الأعلي للشئون الإسلامية .

وأوضح المدير التنفيذي للمسابقة، أن هذه الدورة تُعد من الدورات الإستثنائية في ظل جائحة كورونا، لافتاً إلى أنه كان هناك إصرار من اللجنة العليا لإقامة هذه المسابقة، وتأكيداً علي أن مصر قادرة على حماية أي مواطن أو أي تجمع بالتوازي مع تطبيق الإجراءات الإحترازية والوقائية .

وأشار إلى أنه كانت قد أُجريت تصفيات المسابقة علي مستوي مصر منذ أكتوبر الماضي بمشاركة 1800 متسابق، وتمت التصفيات النهائية لكل الدول المشاركة خلال الأسبوعين الماضيين ، علي أن يشارك في النهائيات 26 متسابق علي مستوي العالم .

وأوضح "مصيلحي"، أن المسابقة بالتعاون مع الهيئة الوطنية للإعلام وبرعاية الدكتور مصطفي مدبولي – رئيس مجلس الوزراء، وبدعم من اللواء عادل الغضبان – محافظ بورسعيد، مؤكداً أنه ستُذاع المسابقة التي حملت إسم "الشيخ محمود خليل الحصري" وترفع شعار "الأزهر منارة العلم والعلماء في العالم الإسلامي"بالكامل في حلقات متتالية في شهر رمضان علي التلفزيون المصري .

واستكمل قائلاً "من بورسعيد نبعث رسالة سلام باسم مصر للعالم كله"، وأردف أنه كما نجحت مصر في إستضافة الحدث العالمي "بطولة العالم لكرة اليد"، فهي قادرة علي استضافة المناسبات الثقافية والفكرية التي تساعد علي الود والمحبه بين دول العالم .



















