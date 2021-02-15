اليوم السابع
Ads
الإثنين، 15 فبراير 2021 10:15 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار المحافظات

10 آلاف بطاقة رقم قومي بالمجان لغير القادرات بمبادرة "بطاقتك حقوقك" ببني سويف

الإثنين، 15 فبراير 2021 09:44 م
10 آلاف بطاقة رقم قومي بالمجان لغير القادرات بمبادرة "بطاقتك حقوقك" ببني سويف استخراج بطاقات رقم قومى - أرشيفية
بنى سويف - هانى فتحى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أثنى الدكتور محمد هاني غنيم، محافظ بني سويف، على الجهود والأنشطة المتعددة التي يبذلها فرع المجلس القومي للمرأة في مجال خدمة قضايا المرأة، والتي تشمل كل النواحي السياسية والاقتصادية والاجتماعية والقانونية، بجانب جهود معالجة القضايا والظواهر السلبية بالمجتمع، من خلال التعاون مع شركاء التنمية بالمحافظة، والسعي لدعم ومساندة المرأة السويفية في المشاركة الفاعلة في مختلف المناحي وتأهيلها سياسيا واجتماعيا واقتصاديا وثقافيا، مؤكدا أن الدولة نفذت خطوات مهمة في مجال إتاحة الكثير من السبل لتحصل المرأة مكانتها الأفضل في مختلف المجالات.

جاء ذلك خلال مناقشته لتقرير عرضته الأستاذة نرمين محمود، مقررة فرع المجلس القومي للمرأة ببني سويف، بشأن متابعة الموقف الحالي لجهود المجلس في تنفيذ مبادرة "بطاقتك حقوقك"، والتي تستهدف استخراج بطاقات الرقم القومي للسيدات، والعمل على زيادة أعداد السيدات المطلوب استخراج بطاقات لهن، وتمكينها من أداء دورها الاجتماعي والاقتصادي والسياسي في المجتمع، وحرصا على مساعدتهن فى إثبات وجودهن وما يترتب عليه من حصولهن على الخدمات الحكومية وفرص العمل وغيرها من المعاملات.

وأوضحت نرمين محمود مقررة فرع المجلس، أنه جار العمل في حاليا استخراج 10آلاف بطاقة رقم قومى "بالمجان" للسيدات منذ بداية العام الجاري 2021 وحتى الآن، وذلك ضمن البروتوكول الموقَّع بين مصلحة الأحوال المدنية والمجلس، لاستخراج بطاقات الرقم القومى للمرأة المعيلة والسيدات غير القادرات "بالمجان" ضمن مشروع "بطاقتك حقوقك" التي ينفذها فرع المجلس بمراكز وقرى المحافظة بصفة عامة، مع التركيز خلال الفترة الحالية على قرى مركزي ناصر وببا، ضمن مبادرة "حياة كريمة"، وذلك مع الالتزام بكل الإجراءات الوقائية ضمن خطة الدولة الشاملة لمجابهة فيروس كورونا.

وأضافت مقررة الفرع، أن المجلس وفّر الاستمارات بدون مقابل للسيدات واللائى تم تصويرهن، ويتم إعفاؤهن من غرامات التأخير، مشيدة بالتعاون المثمر بين فرع المجلس والأحوال المدنية، من خلال في تسهيل إجراءات استخراج البطاقات وتذليل كل العقبات، بهدف تعزيز دور المرأة ومكانتها فى المجتمع، وضمان حصولها على كل حقوقها، سواء الرعاية الصحية والاجتماعية والسياسية.


بنى سويف

اخبار بنى سويف

اخبار المحافظات

المجلس القومى للمرأة

استخراج بطاقات رقم قومي لغير القادرات

مبادرة بطاقتك حقوقك

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

القومى للمرأة بالشرقية يستخرج 1000 بطاقة رقم قومى مجانا للسيدات.. صور

الإثنين، 15 فبراير 2021 11:34 ص

قومى المرأة بالشرقية: استخراج 300 بطاقة رقم قومى مجانا للسيدات والفتيات

الإثنين، 15 فبراير 2021 06:00 ص

قومى المرأة بالشرقية: استخراج 100 بطاقة رقم قومى مجانا للسيدات بقرية الزهراء

الخميس، 11 فبراير 2021 09:00 ص

الأحوال المدنية ترسل مأموريات لمنازل كبار سن والمرضى لاستخراج بطاقات رقم قومي

الأحد، 07 فبراير 2021 01:16 م

استخراج بطاقات رقم قومى للسجناء بسجن أسيوط العمومي

الأحد، 31 يناير 2021 11:12 ص


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة