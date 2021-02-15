اليوم السابع
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وصول أول طائرة من "إستونيا" لشرم الشيخ.. وتسيير رحلة طيران للغردقة الخميس

الإثنين، 15 فبراير 2021 01:26 م
وصول أول طائرة من "إستونيا" لشرم الشيخ.. وتسيير رحلة طيران للغردقة الخميس مطار شرم الشيخ يستقبل أولى الرحلات من إستونيا
كتبت ميرفت رشاد

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استقبل مطار شرم الشيخ، أول رحلة طيران "شارتر" قادمة من دولة إستونيا، منذ توقف حركة السفر والسياحة عالميا بسبب تفشى جائحة كورونا، حيث بلغ عدد السياح القادمين على متن الطائرة 180 سائحا.
 
وقال مصدر مسئول بالشركة المنظمة "تيز تور"، رفض ذكر اسمه، فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، إن الشركة سوف تسير أول رحلة طيران من إستونيا لمدينة الغردقة الخميس المقبل، لافتا إلى أن الرحلات مستمرة لنهاية شتاء 2021 بواقع رحلة أسبوعية لكل مدينة.
 
وأضاف، أن الشركة ستبدأ تسيير رحلاتها أيضا من دولة ليتوانيا اعتبارا من 2 مارس المقبل، بواقع رحلتين أسبوعية لمدينة الغردقة، ورحلة لمدينة شرم الشيخ، متوقعا أن تصدر الحكومة فى لاتفيا قرارا بتخفيض القيود المفروضة على السفر قريبا، والذى من شأنه أن تستأنف الرحلات إلى مصر.
 

السياحة

شرم الشيخ

الغردقة

استونيا

رحلات الطيران

مطار شرم الشيخ

ليتوانيا

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