جاء ذلك في تصريح وفقا لوزارة الخارجية الصينية اليوم الاثنين، خلال اجتماع وانج مع نحو 30 سفيرا لدى الصين ودبلوماسيا بارزا على هامش زيارتهم منطقة "تشانغجياكو" للمنافسة لدورة بكين 2022 للألعاب الأولمبية الشتوية في مقاطعة خبي المجاورة لبكين.



وأضاف وانغ أن الصين ستجعل هذه الألعاب جديرة بالاهتمام بكل تأكيد، وأن الصين مستعدة للعمل مع جميع الأطراف من أجل إقامة ألعاب أولمبية شتوية بسيطة وآمنة وممتازة، والقيام بذلك بطريقة خضراء وتشاركية ومنفتحة ونظيفة.



من جانبهم، أعرب الدبلوماسيون عن تطلعهم إلى عقد الصين دورة ألعاب أولمبية شتوية ناجحة، وأن تكون الدورة مؤشرا لانتصار البشرية على جائحة كورونا.

