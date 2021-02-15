وزير العدل اليمنى: مستعدون لتقديم التسهيلات للصليب الأحمر لمواجهة التحديات

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أكد وزير العدل اليمني بدر العارضة، استعداد وزارته لتقديم التسهيلات لمنظمة الصليب الأحمر لتفعيل دورها في المحافظات اليمنية المحررة وزيادة التنسيق لمواجهة التحديات الإنسانية.. مشيدا بالدور الذي تقوم به المنظمة من خلال دعمها للجهود الإنسانية.

وذكرت وكالة الأنباء اليمنية أن ذلك جاء خلال لقاء الوزير اليمني مع ممثل اللجنة الدولية للصليب الأحمر في عدن عبدالرحمن إسماعيل، ومسؤولة قسم الحماية في اللجنة فرانشيسكا برامبيلا، والمسؤولة عن متابعة أماكن الاحتجاز في اللجنة شمسة عدو.

وأشار الوزير اليمني إلى أن الوزارة تسعى إلى تكثيف الجهود مع المنظمات الدولية ومن بينها اللجنة الدولية للصليب الأحمر للمساهمة في تعزيز المنظومة القضائية في البلاد من خلال تنفيذ العديد من المشاريع المشتركة وبناء القدرات للعاملين في السلطة القضائية.

من جانبه، أكد ممثل الصليب الأحمر حرص المنظمة على تقديم كافة الدعم اللازم لوزارة العدل في الكثير من الجوانب الإنسانية التي تتعلق ببناء القدرات والتأهيل في الجانب القضائي.