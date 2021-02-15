وزير التموين يكشف الأماكن المقترحة لإنشاء مدينة الذهب على مساحة 150 فدانا

وقال وزير التموين، خلال كلمته باجتماع لجنة المشروعات المتوسطة والصغيرة بمجلس النواب، إنه عرض علي الرئيس إنشاء سوق جملة للذهب، فاقترح الرئيس السيسي أن يتم إنشاء مدينة للذهب تقام علي أكثر من 150 فدانا.

وأشار وزير التموين، إلي أن هناك أكثر من مقترح بأن تقام هذه المدينة إما في مدينة العبور أو العاصمة الإدارية الجديدة، وفي الغالب ستكون في العاصمة الإدارية.

وتابع: "المهم تكون المدينة في منطقة جذب سياحي، وقلبها الورش، وأنا اجتمعت مع نحو 40 من أصحاب الورش، وكلهم لديهم رغبة في إنشاء المدينة، والتي ستضم ورش ومصنع أو مصنعين كبيرين، ثم السوق، ومكان للتعليم الفني"، مشيرا إلى الاتفاق علي مكونات المشروع.

واستكمل المصيلحي: "سنختار الموقع بعد 10 أيام، بعد عرض التصميم علي الرئيس، ومصر كانت رقم واحد في صناعة الذهب، ومازالت الإمكانيات والمقومات موجودة لعودة الصناعة لريادتها".

استعرض الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين، مشروع إنشاء مدينة متكاملة لصناعة وتجارة الذهب في مصر على أحدث طراز، تضم الورش والمصانع والمعارض، بناء علي توجيه وتكليف الرئيس عبد الفتاح السيسي.