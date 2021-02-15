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وزير التعليم العالى يكشف موعد الدراسة بالجامعات وحقيقة استبدال الامتحانات بأبحاث

الإثنين، 15 فبراير 2021 12:08 ص
وزير التعليم العالى يكشف موعد الدراسة بالجامعات وحقيقة استبدال الامتحانات بأبحاث خالد عبد الغفار وزير التعليم العالى
كتب محمد صبحى

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أكد الدكتور خالد عبدالعفار وزير التعليم العالي والبحث العلمى، استئناف الدراسة والامتحانات بالجامعات والمعاهد يوم السبت الموافق 27 فبراير القادم، وفق قرار اللجنة العليا لإدارة أزمة فيروس كورونا.
 
وأوضح الوزير، فى بيان للوزارة، أن الجامعات والمعاهد ستجرى الامتحانات المؤجلة للفصل الدراسي الأول بدءا من يوم السبت الموافق 27 فبراير، حسب الجداول التى تعلنها الكليات والمعاهد، على مواقعها الإلكترونية قبل موعد الامتحانات بوقت كاف.
 
ونفى الدكتور خالد عبدالغفار وجود أي نية لاستبدال الامتحانات بالجامعات والمعاهد بالأبحاث أو الامتحانات الإلكترونية، باستثناء بعض الجامعات التي أعلنت مسبقًا إجراء امتحانات إلكترونية لتوافر البنية التحتية المعلوماتية بها.
 
وأكد الدكتور خالد عبدالغفار أنه يمكن لأي طالب تقديم طلب إلى إدارة الكلية لتأجيل العام الدراسي إن أراد ذلك، وسيتم النظر في تلك الطلبات من خلال اللجان المختصة، دون احتساب ذلك العام الدراسي عام رسوب وذلك وفقاً للوائح والقوانين.
 
وأوضح الوزير استمرار تطبيق التعليم الهجين الذي يعد مزيجا بين التعليم وجها لوجه والتعليم عن بُعد فى الفصل الدراسى الثاني، وأن حضور الطلاب للدارسة بالكليات النظرية يومين والكليات العملية من3 - 4 أيام.
 
وبشأن اجتماع المجلس الأعلي للجامعات القادم، أكد الدكتور خالد عبدالغفار أن اجتماع المجلس الأعلى للجامعات يعقد بشكل دوري، وسيتم الاطمئنان من خلاله على تطبيق كافة الإجراءات الاحترازية للطلاب، والنظر فى مد البرنامج الزمنى للفصل الدراسى الثاني لضمان استكمال الخطة الدراسية لكافة التخصصات العلمية.
 
 
 

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