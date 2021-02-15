اليوم السابع
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وزير الإعلام اليمنى: هجمات الحوثي "الانتحارية" على مأرب فشلت

الإثنين، 15 فبراير 2021 07:23 ص
وزير الإعلام اليمنى: هجمات الحوثي "الانتحارية" على مأرب فشلت وزير الإعلام اليمني معمر الإرياني
وكالات

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أكد وزير الإعلام اليمني معمر الإرياني، فشل هجمات ميليشيات الحوثي الإرهابية المدعومة إيرانيا على محافظة مأرب شمالي شرق البلاد.
 
وقال الإرياني في سلسلة تغريدات على صفحته بموقع "تويتر"، إن "تصعيد ميليشيا الحوثي لعملياتها العسكرية في كافة جبهات محافظة مأرب بإيعاز وتخطيط إيراني، لم يحقق سوى الفشل الذريع، ومصرع المئات من قياداتها وعناصرها والمغرر بهم، ومحرقة لعتادها المنهوب من معسكرات الدولة".
 
ما أضاف أن ميليشيا الحوثي الإرهابية تتكبد خسائر بشرية فادحة وغير مسبوقة منذ تصعيدها الأخير وعدوانها المتواصل على محافظة مأرب.
 
ولفت إلى أن الميليشيا قامت بالدفع بأبناء القبائل والمهمشين والأطفال على شكل أمواج بشرية في هجمات انتحارية على خطوط النار، بينما تحتفظ بعناصرها السلالية والعقائدية في الخطوط الخلفية، مشيراً إلى أن مأرب ستظل عصية ومنطلقا لتحرير كل شبر من تراب الوطن من مرتزقة إيران.
 
يشار إلى أنه للأسبوع الثاني تدور معارك عنيفة بين قوات الجيش اليمني مسنودة بتحالف دعم الشرعية، في عدد من الجبهات المحيطة بمحافظة مأرب، حيث تم إفشال هجمات واسعة لميليشيات الحوثي، التي تحاول تحقيق أي تقدم ميداني باتجاه مدينة مأرب.

 


وزير الإعلام اليمنى

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