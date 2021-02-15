اليوم السابع
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وزيرة الصحة: نقل سيدة تعانى من شلل نصفى لمستشفى الشيخ زايد للعلاج على نفقة الدولة

الإثنين، 15 فبراير 2021 02:37 م
وزيرة الصحة: نقل سيدة تعانى من شلل نصفى لمستشفى الشيخ زايد للعلاج على نفقة الدولة نقل سيدة تعانى من شلل نصفى إلى مستشفى الشيخ زايد التخصصي لتلقى العلاج
كتب وليد عبد السلام

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أكدت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، أنه تم نقل السيدة عواطف محمود عبد العزيز، والتي تعاني من "شلل نصفي" إلى مستشفى الشيخ زايد التخصصى لبدء تلقى العلاج اللازم على نفقة الدولة، وفقًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، بعد مناشدة نجلتها الطفلة "شهد عصام" التى تعول أسرتها بمحافظة الفيوم للتدخل لعلاجها.

وأوضح الدكتور خالد مجاهد، مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث باسم الوزارة، أن السيدة "عواطف" المقيمة بقرية كوم أوشيم مركز طامية بمحافظة الفيوم، تبلغ من العمر 45 عامًا، وتعاني من شلل نصفى، لافتًا إلى أنه تم نقل الحالة بواسطة سيارة إسعاف مجهزة وفريق من المسعفين إلى مستشفى الشيخ زايد التخصصى بمحافظة القاهرة.

وأضاف "مجاهد" أنه جار مناظرة الحالة الصحية للسيدة "عواطف" من قبل استشاريين فى تخصصات المخ والأعصاب، والجراحة، الباطنة، بالإضافة إلى إجراء كافة الفحوصات الطبية، لبدء تلقى العلاج اللازم حسب تقييم الحالة الصحية على نفقة الدولة.

وأكد "مجاهد" أن الدكتورة هالة زايد تتابع تطورات الحالة الصحية لـ "عواطف" عن كثب وما يتم تقدميه له من خدمات طبية، وكذلك الاطلاع على التقارير الخاصة بالحالة الصحية له بشكل دورى.

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الصحة

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