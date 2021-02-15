واقعة غريبة بالدقهلية.. طبيب يرمى بوكيه ورد فى النيل ويقفز خلفه

الدقهلية شريف الديب

تخلص طبيب رمد بالمنصورة، من حياته فى مشهد غريب، حيث قام الطبيب بالقاء بوكية ورد داخل نهر النيل من أعلي كوبري طلخا ثم قام بإلقاء نفسه خلفه.

تلقي اللواء رأفت عبد الباعث مدير أمن الدقهلية، إخطارا من اللواء مصطفي كمال مدير مباحث مباحث المديرية، بورود بلاغ من شرطة النجدة بالقاء شاب نفسه فى نهر النيل من أعلي كوبري طلخا.

وعلى الفور انتقل ضباط مباحث القسم إلى مكان البلاغ، وتم الدفع بقوات الإنقاذ النهري، وتم انتشال الجثمان ونقله إلى مستشفي الطوارئ بالمنصورة، وتبني أنه طبيب يدعي أحمد مرعي رمضان 31 سنة، مقيم قرية تمد الحجر التابعة لمركز السنبلاوين.

وكشف شاهد عيان للواقعة، بأنه شاهد الطبيب بالقاء بوكية ورد من أعلي كوبري طلخا ، ثم قام بالقاء نفسه فى النيل ، وتجري المباحث التحقيقات لكشف أسباب الحادث ، وعن إذ كان الحادث بسبب صدمه عاطفية ، وجاري تحرير محضر بالواقعة ، وعرضه على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات