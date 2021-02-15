هل تُعانى من حكة اللعب؟.. تعرف على أعراضها وأسبابها وطرق الوقاية منها

كتبت مروة هريدى

حكة اللعب هى عدوى فطرية تسبب ظهور طفح جلدى أحمر اللون مثير للحكة فى المناطق الدافئة والرطبة بالجسم، ويظهر الطفح غالبًا فى منطقة الأربية وباطن الفخذين، وقد أُطلق عليها حكة اللعب بسبب شيوعها بين الرياضيين، كما أنها شائعة أيضًا لدى الأشخاص كثيرى التعرق أو الذين يعانون من السمنة، ويعتبر الرجال عُرضة للإصابة بهذه العدوى الفطرية أكثر من النساء، ولحكة اللعب أعراض وأسباب كما هناك مجموعة من النصائح لتفادى الإصابة بها، وفقًا لما ذكرته شبكة نيوز تايمز الهندية " timesnownews".

- تعرف على الأعراض الشائعة لحكة اللعب:

1- الشعور بحرقان.

2- ظهور طفح جلدى يستمر فى التفاقم.

3- تغير لون جلد المنطقة المصابة.

4- احمرار المنطقة المصابة.

5- الشعور المستمر بالحكة.

6- تشقق أو تقشر الجلد.

7- يعانى بعض الأشخاص أيضًا من رائحة كريهة وآلام.

- فيما يلى.. الأسباب الشائعة لحكة اللعب وعوامل الخطر المرتبطة بها:

1- التعرق المفرط.

2- زيادة الوزن أو السمنة.

3- الإصابة بمرض السكر.

4- ارتداء ملابس داخلية ضيقة.

5- ضعف جهاز المناعة.

- تشخيص عدوى حكة اللعب

يجب التوجه إلى الطبيب على الفور عند ظهور الأعراض السابقة لتشخيص ما تعانى منه على وجه التحديد، خاصة أن أعراض حكة اللعب تتشابه مع أمراض أخرى مثل الصدفية، وغالبًا ما يستطيع الطبيب تشخيص حكة اللعب عن طريق فحص الطفح الجلدى، وفى حال لم يتضح سبب العدوى قد يلجأ إلى أخذ كشطة من الجلد أو عينات من المنطقة المصابة لفحصها تحت المجهر.

- فيما يلى.. بعض النصائح التى يمكنك اتباعها لتجنب خطر الإصابة بحكة اللعب:

1- اتبع روتينًا شاملًا لنظافة الجسم.

2- الحفاظ على جفاف الجلد وامتصاص الرطوبة وتجنب تركها على الجسم خاصة بعد ممارسة الأنشطة الرياضية.

3- الامتناع عن ارتداء الملابس الداخلية الضيقة، ويفضل ارتداء ملابس فضفاضة ومريحة.

4- الحرص على غيار الملابس الداخلية يوميًا.

5- اتباع نظام غذائى متوازن وصحى لتعزيز المناعة.