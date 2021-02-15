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نيويورك تايمز: إيران مسؤولة عن استهداف سفارة الإمارات فى أديس أبابا

الإثنين، 15 فبراير 2021 03:13 م
نيويورك تايمز: إيران مسؤولة عن استهداف سفارة الإمارات فى أديس أبابا الشرطة الإثيوبية
كتب سمير حسنى

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كشفت صحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية، اليوم الاثنين، عن أن محاولة استهداف سفارة الإمارات فى أديس أبابا كانت من تدبير إيران.

وذكرت الصحيفة، أن المخابرات الإيرانية قامت بتنشيط خلية نائمة في أديس أبابا الخريف الماضي.، لجمع معلومات عن سفارتي الولايات المتحدة وإسرائيل.

كانت وكالة الأنباء الإثيوبية الرسمية، قالت مطلع الشهر الجارى، نقلا عن بيان من جهاز المخابرات، إن السلطات اعتقلت 15 شخصا بتهمة التآمر لشن هجوم على سفارة دولة الإمارات العربية المتحدة فى أديس أبابا.

وقالت الوكالة، إن المجموعة كانت تعمل بتوجيهات من أجانب. وأضافت أنه تم ضبط كمية من الأسلحة والمتفجرات والوثائق خلال العملية.

وأوضحت، أن "المجموعة تلقت المهمة من جماعة إرهابية أجنبية وكانت تستعد لإلحاق أضرار جسيمة بالممتلكات والأرواح، ولم ترد وزارة الخارجية الإماراتية على طلب للتعليق.


اثيوبيا

سفارة الامارات فى اثيوبيا

المخابرات الاثيوبية

نيويورك تايمز

ايران

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