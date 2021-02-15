اليوم السابع
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نائب وزيرة الصحة: عدد السكان فى مصر يتضاعف كل 29 عاما

الإثنين، 15 فبراير 2021 09:13 م
نائب وزيرة الصحة: عدد السكان فى مصر يتضاعف كل 29 عاما الدكتور طارق توفيق نائب وزير ة الصحة
كتب وليد عبد السلام

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أكد الدكتور طارق توفيق نائب وزير الصحة لشؤون السكان، أن مصر استغرقت 42 عاما لينخفض معدل الإنجاب الكلى من 6 إلى 3.5 طفل لكل سيدة .
 
وأضاف فى حوار مع الإعلامية لبنى عسل حول كيف تتعامل الدولة مع أزمة الزيادة السكانية .. وأيهما أنجح للتصدي للظاهرة تحفيز الملتزمين أم حرمان المخالفين ؟، أن عدد السكان فى مصر يتضاعف كل 29 سنة .
 
وأضاف أن مصر تضيف مواليد سنوية بواقع 2.6 مليون طفل لافتا إلى أهمية تحسين الخصائص السكانية في جميع المناطق بالجمهورية، وتابع: تم عمل خريطة بالأماكن التى ترتفع فيها معدلات الزيادة السكانية وتم وضع برامج لها لخفض الكثافة السكانية .
 
وأوضح الدكتور طارق توفيق ضرورة نشر التوعية بين المواطنين بتبنى سياسة الاكتفاء بعدد محدد من الأطفال. 
 
 

الصحة

السكان

القضية السكانية

وزارة الصحة

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