اليوم السابع
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نائب محافظ بنى سويف يتابع عمل فرق المحافظة بمبادرة "حياة كريمة" بالقرى

الإثنين، 15 فبراير 2021 07:46 م
نائب محافظ بنى سويف يتابع عمل فرق المحافظة بمبادرة "حياة كريمة" بالقرى نائب محافظ بنى سويف
بنى سويف هانى فتحى

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واصلت مجموعات وفرق عمل متابعة مشروعات المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، لليوم الثانى على التوالى متابعاتها الميدانية لمستجدات ملف تطوير القرى، والتى كان قد قرر المحافظ الدكتور محمد هانى غنيم تشكيلها تحت إشراف الدكتور عاصم سلامة نائب المحافظ، ومعاون المحافظ منسقا عاما، وتضم مجموعة شباب من البرنامج الرئاسى من أبناء المحافظة، وشباب مبادرة تأهيل وتمكين.

وأشرف الدكتور عاصم سلامة نائب المحافظ، على فريق العمل ومجموعات المتابعة الميدانية خلال زيارة قرى الوحدة المحلية لقرية سدس الأمراء وتوابعها بمركز ببا، وفى حضور محمد جبر معاون المحافظ، منسق عام وحدة متابعة المبادرة، وذلك بالتوازى مع زيارة فى نفس التوقيت لفرق عمل المتابعة الميدانية لمجلس قروى اشمنت مركز ناصر والقرى التابعة له.

وخلال الزيارة التقى نائب المحافظ بعدد من الأهالى والمواطنين بالقرى للتعريف بالمبادرة وزيادة مستوى الوعى بالجهود التى تبذلها الدولة واستطلاع آراء واقتراحات الأهالى فى المشروعات التى سيتم تنفيذها ضمن المبادرة التى تعتبر أكبر مشروع قومى تقوم به الدولة، والذى تحشد له المحافظة كافة الاستعدادات لتنفيذها بالقرى المستهدفة والبالغ عددها 65 قرية.

وتختص مجموعات العمل ببذل جهود تنموية بالقرى، من خلال العمل على دراسة إمكانات وميزات كل قرية التنافسية، لتكون التنمية شاملة كافة جوانب حياة المواطن، خاصة فى الجوانب المجتمعية كرفع الوعى، محو الأمية، وتشجيع الحرف اليدوية وغيرها من الجهود التى تعظم من عوائد خطة الدولة للنهوض بالمستوى المعيشى للمواطن القروى.

جدير بالذكر أنه قد تم إدراج قرى مركزى ببا وناصر البالغ عددها 66 قرية، ضمن المشروع القومى لتطوير ألف قرية على مستوى محافظات الجمهورية من خلال التطوير شامل للخدمات والمرافق بتلك القرى، والذى يشمل تحسين خدمات البنية الأساسية، بالإضافة إلى الاهتمام بالنظافة والبيئة، وتحسين مستوى الخدمات والمرافق العامة.

 

نائب محافظ بنى سويف (1)
 
نائب محافظ بنى سويف (2)
 
نائب محافظ بنى سويف (3)
 
نائب محافظ بنى سويف (4)
 
نائب محافظ بنى سويف (5)

بنى سويف

حياه كريمه

تطوير القرى

مشروعات حياه كريمه

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