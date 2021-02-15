مياه الغربية ترفع درجات الاستعداد القصوى تحسبا لسقوط الأمطار

الغربية مصطفى عادل

أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالغربية رفع درجات الاستعداد القصوى بكافة الفروع التابعة للشركة، وذلك خلال الفترة من يوم الثلاثاء وحتى يوم الخميس، تحسبا لسقوط أمطار وفقا للبيانات الصادرة من الهيئة العامة الأرصاد الجوية.

وأصدر المهندس عادل عطية رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب، بعض التعليمات لمواجهة موجة الطقس السيئ أهمها الانتهاء من تطهير جميع بالوعات الأمطار قبل سقوط الأمطار واستمرار تطهيرها بصفة مستمرة، تطهير الشبكات والمجمعات وبيارات محطات الرفع لزيادة طاقتها الاستيعابية، صيانة ورفع كفاءة محطات الرفع الكبرى التي تستقبل التصرفات من المجمعات الرئيسية.

وشدد على تمركز للشفاطات والمعدات والسيارات لتغطية المحاور الرئيسية والميادين ومنازل ومطالع الكباري، و الأماكن المتوقع تجمع المياه بها.

ورفع درجة التأهب بالخط الساخن 125 ومراكز خدمة العملاء، و التنسيق بين غرف طوارئ الشركة وغرفة عمليات المحافظة والشركة القابضة.

وأكد انتشار جميع أفراد فرق المتابعة الميدانية، و فرق التطهير و فرق متابعة المحطات علي كافة مواقع العمل حسب أولوية المواقع.