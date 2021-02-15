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مندوب السعودية لدى الأمم المتحدة: لا نحتاج للإذن للدفاع عن مصالحنا

الإثنين، 15 فبراير 2021 08:38 م
مندوب السعودية لدى الأمم المتحدة: لا نحتاج للإذن للدفاع عن مصالحنا عبد الله المعلمى
كتب أحمد عرفة

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قال عبد الله المعلمى مندوب السعودية لدى الأمم المتحدة: لا نحتاج للإذن للدفاع عن مصالحنا، موضحا أن الحوثي منظمة إرهابية ونتعامل معها على هذا الأساس، وفقا لخبر عاجل بثته قناة العربية منذ قليل.

وأضاف مندوب السعودية لدى الأمم المتحدة، أن المبعوث الأمريكي في اليمن يعمل مع المبعوث الأممي لحل أزمة اليمن، لافتا إلى أن دور إيران في اليمن تخريبي.

وأوضح مندوب السعودية لدى الأمم المتحدة، أن الحل في اليمن يكمن في تفاهمات اليمنيين، لافتا إلى الحل في اليمن لن يتم إلا دبلوماسيا.

 


عبدالله المعلمى

الأمم المتحده

ايران

اليمن

الحوثيين

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