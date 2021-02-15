وأكد البيان أن قوات الأمن والدفاع الوطني الأفغانية أزالت 123 لغمًا زرعها مسلحو طالبان في أنحاء متفرقة من البلاد، كما استهدفت القوات الخاصة الأفغانية معاقل لطالبان في منطقة "أنجور باغ" في إقليم قندوز.