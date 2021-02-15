كابول (أ ش أ)

أعلنت وزارة الدفاع الأفغانية مقتل وإصابة 116 مسلحًا من حركة طالبان في أنحاء البلاد خلال الساعات الـ24 الماضية، وذكرت وزارة الدفاع - في بيان أوردته وكالة أنباء (خاما برس) الأفغانية اليوم الاثنين، أنه تم مقتل 80 مسلحًا وإصابة 36 آخرين، كما تم تدمير عدد كبير من الأسلحة والذخيرة خلال الاشتباكات والعمليات التي نفذتها قوات الدفاع الأفغانية.. موضحة أن مسلحي طالبان قتلوا وأصيبوا في أقاليم (قندهار وننجرهار وبادغيس وغور وتخار وبغلان وهلمند).