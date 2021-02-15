مصر للطيران تسير اليوم و غداً 99 رحلة داخلية وخارجية لنقل 7909 ركاب

تسير شركة مصر للطيران الناقل الوطنى المصرى، غداً الثلاثاء، 48 رحلة بمعدل 35 رحلة دولية إلى كل من بغداد، ندجامينا، تونس، لاجوس، أبوجا، الدوحة، أبوظبي، لندن، دوالا، باريس، موسكو، اسطنبول، دبي، أثينا، فيينا، عمان، البحرين، الخرطوم، بيروت، نيروبي، هانزو، أديس أبابا، إربيل، الشارقة، و 11 رحلة داخلية إلى كل من شرم الشيخ و الغردقة و الأقصر و أسوان ، ورحلتين شحن جوى، تنقل جميع هذه الرحلات أكثر من 3694 راكب.

كما تسير مصرللطيران اليوم الاثنين، 51 رحلة جوية بمعدل 34 رحلة دولية إلى كل من واشنطن، تورنتو، بيروت، جوبا، بغداد، أكرا، لاجوس، الدوحه، أبوظبي، لندن، باريس، دبي، إسطنبول، روما، البحرين، الخرطوم، الشارقة، نيروبي، مسقط، أديس أبابا، إربيل، و 15 رحلة داخلية إلى كل من شرم الشيخ، الغردقة، أسوان، الأقصر، ورحلتين شحن جوى، تنقل جميع الرحلات أكثر من 4260 راكب، مع الالتزام بتطبيق الإجراءات الاحترازية المشددة سواء داخل المطار أو على متن الطائرات للوقاية من انتشار فيروس كورونا والحفاظ على صحة وسلامة المسافرين.