مصرع 16 شخصا إثر انقلاب شاحنة فى الهند

نيودلهى (أ ش أ)

لقى 16 شخصا مصرعهم، وأصيب 5 آخرون بجروح خطيرة إثر انقلاب شاحنة بالقرب من قرية كينجاون التابعة لولاية "ماهاراشترا" الهندية، وذكرت شرطة الولاية - في بيان نقلته قناة (روسيا اليوم) الإخبارية - أن معظم القتلى كانوا من العمال المحليين، مؤكدة أن التحقيق لا يزال مستمرا لتحديد أسباب وملابسات الحادث.

وفى وقت سابق قال مسؤولون إن رجال الإنقاذ انتشلوا أمس الأحد، تسع جثث أخرى من موقع شهد انهيار كتلة جليدية في جبال الهيمالايا بشمال الهند، وذلك بعد أسبوع من وقوع الكارثة.