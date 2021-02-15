مصرع مدرس فى حادث تصادم بين تروسيكل وسيارة أجرة بالمراغة شمال سوهاج

سوهاج محمود مقبول

شهدت قرية أولاد إسماعيل دائرة مركز المراغة شمال محافظة سوهاج اصطدام سيارة بدراجة بخارية على الطريق مما نتج عنه وفاة قائد الدراجة البخارية تم نقل الجثة لمستشفى المراغة المركزى وتم رفع اثار الحادث من على الطريق وإعادة حركة السير عقب توقفه جزئيا.

كان اللواء دكتور حسن محمود مساعد الوزير مدير أمن سوهاج قد تلقى بلاغا من اللواء جلال أبوسحلى نائب المدير لقطاع الشمال يفيد بوقوع مصادمة على طريق فرعى بناحية قرية أولاد إسماعيل دائرة مركز المراغة بوقوع حادث تصادم ومتوفي.

وانتقل مأمور وضباط المركز وبالفحص تبين من خلال التحريات التي أشرف عليها اللواء عبدالحميد أبوموسى مدير إدارة المباحث الجنائية وقادها الرائد محمد عبدالسلام رئيس وحدة مباحث المركز أنه أثناء سير سيارة" أجرة " قيادة المدعو أيمن ا م م 33 سنة سائق ويقيم بناحية دائرة مركز جهينه إختلت عجلة القياده بيده وإصطدم بدراجة بخارية قيادة المدعو رمضان ع ت ع 47 سنة مدرس ويقيم بناحية بني وشاح دائرة المركز.

ونتج عن الحادث وفاة قائد الدراجة البخارية وتم نقل الجثة لمشرحة المستشفي المركزي وبسؤال قائد السيارة وشقيق المتوفي المدعو منتصر ع ت 43 سنة مدرس ويقيم بذات الناحية قررا بمضمون ما تقدم وأتهم الأخير قائد السيارة بالتسبب في الحادث ونفي الشبهة الجنائية بتوقيع الكشف الطبي علي الجثة بمعرفة مفتش الصحة أفاد أن سبب الوفاة كسر بقاع الجمجمة ونزيف بالمخ ولا توجد شبهة جنائية في الوفاة تم تحرير محضرا بالواقعة وتم إخطار النيابة العامة التي تولت التحقيق وصرحت بدفن الجثة لعدم وجود شبهة جنائية.