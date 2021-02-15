مصرع شاب وإصابة آخر فى حادث تصادم أمام كمين العجيزى بالمنوفية

المنوفية - محمد فتحى

لقى شاب مصرعه وأصيب آخر فى حادث تصادم أمام كمين العجيزى على طريق مدينة السادات - كفر داود. تم نقلهم إلى مستشفى السادات بالمنوفية، وتم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

تلقى اللواء أحمد فاروق القرن مدير أمن المنوفية، إخطارا من اللواء عبد الله جلال مدير المباحث الجنائية بمديرية أمن المنوفية، يفيد مصرع محمد ج 28 عاما، وإصابة آخر فى حادث تصادم أمام كمين العجيزى على طريق مدينة السادات - كفر داود تم نقلهم إلى مستشفى السادات، وتم تحرير محضرا بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.